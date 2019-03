AirPower: Neue Hinweise auf Verkaufsstart im März

„Ende März“ als wahrscheinlicher Marktstart

Nur noch wenige Tage in diesem Monat für Verkaufsbeginn verfügbar

Das Warten auf Apples schon vor über eineinhalb Jahren angekündigte Ladematte AirPower geht weiter. Nachdem das Unternehmen von Montag bis Mittwoch eine schiere Flut an Neuveröffentlichungen vorstellte, keimte zarte Hoffnung auf, dass im Laufe der Woche auch AirPower endlich auf den Markt kommt. Mehrere Berichte und Apples Markenannmeldung des Produktnamens wiesen darauf hin. Doch obwohl die Ladematte immer noch nicht im Apple Store verfügbar ist, gibt es nach wie vor Anzeichen für einen Verkaufsstart in diesem Monat.DigiTimes spricht von einem Veröffentlichungstermin „Ende März“ und beruft sich dabei auf Quellen aus Zuliefererkreisen. Konkret geht es in dem Bericht um die mögliche Umsatzsteigerung des Halbleiter-Fertigers Lite-On, der auch Bauteile für AirPower bereitstellen soll. Das bevorstehende deutliche Umsatzwachstum von Lite-On hängt DigiTimes zufolge eng mit dem baldigen Verkaufsbeginn von Apples Qi-Matte für iPhone, Apple Watch und das kabellose Ladecase der AirPods zusammen. Die Einahmen von Lite-On steigen dank AirPower signifikant, so der Bericht.Wenn die zwischenzeitlich praktisch schon abgeschriebene Ladematte tatsächlich noch im März erscheinen sollte, muss Apple sich beeilen. Das Unternehmen hat nur noch die nächste Woche, um einen Marktstart vor April zu realisieren. Denkbar wäre eine Verkaufsfreigabe am Tag von Apples Special Event „It’s show time“, das am Montag um 18 Uhr (MEZ) beginnt. Zwar sickerte im Vorfeld der Veranstaltung schon durch, dass Apple sich am 25. März ganz auf den neuen Abo-Dienst für Filme sowie Serien und die bevorstehende Flatrate für Zeitungen und Magazine konzentrieren möchte – doch das Unternehmen könnte AirPower dennoch zumindest ohne weitere große Ankündigung zeitnah zum Event über die hauseigene Website veröffentlichen. Bühnenzeit wird Apple der Ladematte wegen des anderen Themenschwerpunkts der Veranstaltung aber aller Voraussicht nach nicht einräumen. Nach dem Event bleiben jedenfalls nur noch wenige weitere Tage, um AirPower in diesen Monat für den Verkauf freizugeben.