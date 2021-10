Leaker rechnet mit AirPods 3 für „Unleashed“-Event und erwartet neues Design

AirPods 3 im neuen Design

Kürzerer Steg, eventuell Silikonaufsätze

Am 18. Oktober lädt Apple zu einem neuen Event ein. Wie immer hält sich der Konzern im Vorfeld einer solchen Veranstaltung bedeckt – Branchenkenner hingegen legen ihre Prognosen dar und rechnen vor allem mit neuen Modellen des MacBook Pro. Apple nutzt diese Veranstaltungen auch gern, um kleinere Hardware-Neuerungen zu präsentieren und den Store um bestimmtes Zubehör wie Hüllen zu erweitern. Einem Leaker zufolge stellt Cupertino den Nachfolger zu einem Produkt vor, welches bereits seit April 2019 auf dem Markt ist – und nun mit einigen neuen Features versehen werden könnte.Apples „Unleashed“-Event steht wohl ganz im Zeichen neuer Macs – und damit einhergehend eines neuen Prozessors, der mutmaßlich „M1X“ heißt. Geht es nach dem auf Weibo bekannten Leaker @PandaIsBald, hält das Unternehmen aber eine weitere Überraschung bereit: Er erwartet die AirPods der dritten Generation in einem neuen Design. @PandaIsBald sagte auch das iPad ohne Namenszusatz für das vergangene Event korrekt voraus. Zuletzt gingen einige Gerüchte davon aus, dass Apple die neue Version der Ohrhörer im Rahmen der „California streaming“-Veranstaltung ankündigen würde. Möglicherweise musste der Konzern umplanen, sodass wir das Zubehör erst nächste Woche zu sehen bekommen.Branchenberichten zufolge werden sich die kommenden AirPods zumindest optisch recht deutlich von der aktuell verfügbaren Baureihe unterscheiden: Ähnlich wie bei den AirPods Pro fällt der Steg wohl kürzer aus, außerdem könnte die Form des Cases eine Veränderung erfahren. Die Internetseite 52audio.com will bereits Nahaufnahmen des kommenden Modells erhalten haben (siehe hier ):Ungewiss ist, ob die Ohrhörer über Silikonaufsätze wie die AirPods Pro verfügen. Bei den Funktionen müssen Nutzer im Vergleich zu Letzteren wohl Abstriche machen: Der Transparenz- sowie Active-Noise-Cancelling-Modus wird wohl weiterhin den Produkten eines höheren Preissegments vorbehalten sein.