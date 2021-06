Leaker: Neues MacBook Pro 14" & 16" erst im vierten Quartal 2021

MacBook Pro im Winter

Mac mini M1X ebenfalls

Die Hoffnung auf ein neues MacBook Pro 16" mit Apple-Prozessoren hat sich für die erste Jahreshälfte bekanntlich zerschlagen. Keine Quelle geht mehr von einer Ankündigung bis Ende Juni aus, stattdessen ist der erwartete Termin deutlich nach hinten gerückt. Vor zwei Wochen hieß es in einem Bericht, auch Apple sei von der Verknappung essenzieller Komponenten betroffen. Während die Produktion eigentlich schon längst hätte anlaufen sollen, sei es nun "frühestens" im dritten Quartal möglich. Dies klingt nicht so, als sei der kommende Monat bereits für den Startschuss auserkoren. Eine gute Nachricht bleibt trotz der Verzögerungen, dass es wohl keine hausgemachten Schwierigkeiten mit leistungsfähigeren M-Chips gibt – also nicht ausbleibende Fortschritte der Chip-Entwicklung als Auslöser zu sehen sind.Ein im Hardware-Bereich bekannter Leaker namens Dylandkt hat sich nun noch einmal zur Mac-Zukunft geäußert. Einerseits erteilt er Spekulationen bezüglich einer Neuauflage des iMac Pro eine Absage, andererseits nennt er Details zum Zeitplan des MacBook Pro 16". Demnach hat Apple das vierte Jahresquartal ins Auge gefasst – erst Ende Oktober oder im November sollen die vollständig neuentwickelten Geräte demnach auf den Markt kommen. Damit würde Apple erst ziemlich genau ein Jahr nach den ersten M1-Macs die noch leistungsfähigere Chip-Serie zeigen. Bislang kursierende Angaben bezüglich mehr Anschlüssen, darunter auch MagSafe, wiederholt Dylandkt.Noch eine zweite Ankündigung habe Apple für besagten Zeitraum im Ärmel, denn dem aktuellen Mac mini wollte Apple eine noch potentere Version zur Seite stellen. Wie schon kürzlich von Bloomberg diskutiert, will Apple dem Mac mini einen M1X-Chip spendieren – und damit die Performance im Vergleich zur M1-Generation mehr als verdoppeln. Keine Angaben macht Dylandkt hingegen zum Nachfolger des iMac 27". Da Apple zunächst nur den kleinen iMac auf eigene Prozessoren umgestellt hat, warten Fans der großen Serie weiterhin auf eine Aktualisierung.