Leaked: Canon spiegellose EOS M6 Mark II und Spiegelreflex EOS 90D APS-C-Kameras

Video zur EOS M6 Mark II

Video zur EOS 90D

Schon seit geraumer Zeit tröpfeln Informationen zu den beiden im Titel genannten Canon Kameras durch das Web. Zwischenzeitlich hat Canon Australien versehentlich sogar umfangreiches Informationsmaterial inklusive Videos zu den Kameras veröffentlicht. Die offizielle Vorstellung ist daher wohl nur noch eine Formsache und sollte in Kürze erfolgen.Die Videos wurden von Canon Autralia zwar umgehend wieder zurückgezogen, doch Canon Rumors hatte diese rechtzeitig heruntergeladen und auf seinem eigenen YouTube-Kanal eingestellt.Die EOS M6 Mark II ( PDF Tech Sheet ) bekommt einen 32,5 MP CMOS-Sensor mit Digic 8 Prozessor und soll bis zu 14 Bilder pro Sekunde mit kontinuierlichem AF (Dual Pixel AF) und Augenerkennung bei voller Auflösung schaffen. Video nimmt sie mit 4K/30p auf (1080p mit 120 fps). Eine Besonderheit dieser spiegellosen Kamera ist der aufsteckbare elektronische Sucher mit OLED-Technik für den Blitzschuh. Ob dieser zum Lieferumfang gehört oder optional angeboten wird (wahrscheinlicher), geht aus den Informationen nicht hervor. Sowohl der Funktionsumfang, als auch die Ergonomie wurden gegenüber dem direkten Vorgänger deutlich aufgewertet.Zeitgleich gerieten auch Informationen zu einer neuen Canon APS-C Spiegelreflexkamera an die Öffentlichkeit ( PDF Tech Sheet ). Die EOS 90D arbeitet offenbar mit einem (nahezu) baugleichen Sensor, wie die M6 II und hat dementsprechend auch 32,5 MP Auflösung. Als Bildprozessor kommt auch hier Canons Digic 8 zum Einsatz. Aufgrund der Bauweise mit Klappspiegel schafft die 90D jedoch "nur" max. 10 Bilder pro Sekunde. Der dedizierte AF-Sensor der Kamera arbeitet mit 45 Kreuzmesspunkten.Als SLR verfügt die 90D natürlich über einen optischen Sucher, der hier 100% Bildfeldabdeckung bietet. Die Belichtungsmessung erfolgt über einen eigenen Sensor mit 220.000 Messpixeln (RGB + IR metering), der auch Gesichtserkennung bietet. Die Videoeigenschaften gleichen denen der M6 II. Das Gehäuse ist gegen Feuchtigkeit und Staub geschützt. Als optionaler Batteriegriff kann der bereits für die Modelle EOS 70D und 80D verfügbare BG-E14 genutzt werden.Preis- und Verfügbarkeitsangaben fanden sich nicht in den geleakten Daten. Diese reiche ich nach, sobals die offizielle Vorstellung (voraussichtlich nächste Woche) erfolgt ist.