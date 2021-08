LG Ultrafine OLED Pro: Neuer High-End-Monitor ist jetzt verfügbar

LG Ultrafine OLED Pro mit 31,5-Zoll-Diagonale



Die Ultrafine-Displays des südkoreanischen Herstellers LG erfreuten sich in der Vergangenheit vor allem bei Mac-Nutzern großer Beliebtheit. Apple bot die Monitore im hauseigenen Online-Store an. Allerdings gibt es die 4K- und 5K-Geräte mit LC-Panel schon seit einiger Zeit nicht mehr. LG kündigte jedoch bereits im Januar dieses Jahres einen Nachfolger an, der erstmals mit einem OLED-Display ausgestattet ist.Das neue Gerät trägt den Namen LG Ultrafine OLED Pro und kann ab sofort bei einigen Onlinehändlern bestellt werden. Der Monitor verfügt über eine Bilddiagonale von 31,5 Zoll und bietet die 4K-Standardauflösung, also 3.840 mal 2.160 Bildpunkte. LG zufolge deckt das selbstleuchtende Panel 99 Prozent der Farbräume DCI-P3 und Adobe-RGB ab, das Kontrastverhältnis beziffert der Hersteller auf 1.000.000:1, die maximale Helligkeit auf 540 Candela pro Quadratmeter. Aus den technischen Daten geht zudem hervor, dass der Monitor eine extrem feine Helligkeitssteuerung aufweist, erreicht wird das durch ein Local Dimming aller acht Millionen Pixel. Die Panel-Oberfläche ist mit einer Antireflex-Vergütung versehen.Der im Rahmen der diesjährigen Consumer Electronics Show erstmals präsentierte LG Ultrafine OLED Pro verfügt über eine Vielzahl von Eingängen. An Bord sind ein HDMI-Eingang und zweimal DisplayPort 1.4 sowie USB-C mit Alt Mode, DP 1.4 und Power Delivery. Zudem gibt es einen Kopfhörerausgang und drei USB-Ports für den Anschluss entsprechender Geräte wie etwa externe SSDs. Dank der Pivot-Funktion lässt sich das Display auch im Hochformat betreiben, zudem ist es sowohl in der Neigung als auch in der Höhe verstellbar. Wandmontage ist dank VESA-Standard 100x100 ebenfalls möglich. Die maximale Leistungsaufnahme gibt LG mit 210 Watt an, im Standby verbraucht das Gerät 0,5 Watt.Diese Features haben allerdings ihren Preis: 3.249 Euro verlangt etwa Cyberport für den LG Ultrafine OLED Pro ( Store-Link). Das Display kann bereits vorbestellt werden und soll noch in dieser Woche verfügbar sein. Bei Amazon und anderen großen Onlinehändlern ist der Monitor derzeit noch nicht gelistet, das dürfte sich jedoch in absehbarer Zeit ändern. Ob Apple den High-End-Bildschirm im hauseigenen Online-Store anbieten wird, ist nicht bekannt. Aktuell verkauft der kalifornische Konzern dort ausschließlich das ProDisplay XDR ( Store-Link). Es ist erheblich teurer ist als das LG-Gerät, allerdings bietet es unter anderem auch eine höhere Auflösung und ist deutlich heller.