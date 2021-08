Kuo: Mini-LED sorgt für neue Impulse in der Industrie und kurbelt MacBook-Verkäufe an

Mini-LED als Wachstumstreiber

Micro-LED ab 2023

Bessere Schwarzwerte, erhöhte Helligkeit, sattere Farben und eine Vielzahl an lokalen Dimmbereichen: Mini-LED-Panels sind herkömmlichen LC-Displays deutlich überlegen. In der Praxis lassen sich die Eigenschaften dieser Technologie beispielsweise bei Apples aktuellem Tablet-Flaggschiffmodell beobachten: Das iPad Pro mit 12,9-Zoll-Bildschirm setzt erstmals auf Mini-LED. Dabei soll es aber nicht bleiben – Gerüchten zufolge möchte Apple solche Panels bei immer mehr Geräten zum Einsatz bringen, darunter auch MacBooks. Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo gehe diese Strategie mit Wachstumspotenzial einher – und das nicht nur für Cupertino.In einer Notiz an Investoren, die unter anderem MacRumors vorliegt, äußert sich der Analyst zu Apples Plänen, fortan verstärkt Mini-LED-Panels einsetzen zu wollen. Diese Entscheidung habe Einfluss auf die gesamte Industrie, da der Einsatz der Technologie so an Fahrt gewinne. Vor allem MacBooks und nicht iPads würden die Lieferungen mit Mini-LED-Panels antreiben, so Kuo. Die Menge an verkauften MacBooks sei in den vergangenen Jahren nicht allzu stark angestiegen. Bei den Apple-Notebooks, die 2021 und 2022 in den Handel kommen, sei die Situation eine andere: Kuo rechnet mit einem jährlichen Wachstum von etwa 20 Prozent und begründet dies mit einem gänzlich überarbeiteten Design, leistungsfähigen ARM-Chips sowie Mini-LED-Bildschirmen.Apple sei aktuell darauf bedacht, weitere Zulieferer für wichtige Komponenten der Displaytechnologie zu gewinnen. Erhalten die neuen MacBooks ein positives Feedback wegen der Panels, gerieten andere Hersteller in Zugzwang und müssten ebenfalls mit Mini-LED aufwarten. Trotzdem handele es sich lediglich um einen Zwischenschritt: Kuo erklärt, dass die Produktionskosten für Micro-LED-Displays ab 2023 bis 2024 deutlich fallen. Die Arbeit an entsprechenden Panels könnte dem Analysten zufolge bereits ab 2023 im Fokus vieler Anbieter liegen.