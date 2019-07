LG Ultrafine 5K: Neues Display für Mac und iPadPro im Apple Online Store

Direkter Anschluss für iPad Pro

Technische Daten wie beim Vorgänger

Im US-Store bereits erhältlich

Parallel zur Bekanntgabe des Quartalsergebnisses hat Apple eine überarbeitete Version des hochauflösenden Monitors LG Ultrafine 5K in den hauseigenen Online-Store aufgenommen. Das Display nimmt über einen UCB-C-Anschluss auch Video-Signale von einem iPad Pro entgegen.Das Vorgängermodell, dessen Verkauf Apple vor einiger Zeit eingestellt hatte, verfügte lediglich über Thunderbolt 3, war also nicht kompatibel zum iPad Pro. Die neue Version erlaubt nun den direkten Anschluss des Tablets mit einem USB-C-Kabel, das im Lieferumfang enthalten ist. Allerdings wird in diesem Fall die 5K-Auflösung des Monitors nicht genutzt, dargestellt werden 3.840 mal 2.160 Bildpunkte.Die sonstigen technischen Daten des neuen LG Ultrafine 5K entsprechen weitgehend denen des bislang angebotenen Modells. Der Monitor verfügt über ein 27 Zoll großes IPS-Panel mit 5.120 mal 2.880 Pixeln und P3-Farbraum sowie integrierte Stereo-Lautsprecher, Kamera und Mikrofon. Macs finden Anschluss über Thunderbolt 3, zudem gibt es drei USB-C-Ports.Apple verkauft den neuen LG Ultrafine 5K im US-Store für knapp 1.300 US-Dollar zuzüglich Verkaufssteuern. Nicht ganz klar ist, ob das im deutschen Online-Shop für 1.399 Euro angebotene Gerät ebenfalls bereits über den Videoanschluss für das iPad Pro verfügt. Dort ist es zwar ausdrücklich als "neu" gekennzeichnet und in der Produktbeschreibung findet sich der Hinweis, man solle das mitgelieferte USB-C-Kabel verwenden, um das Display mit einem iPad Pro zu verbinden. Ob sich das allerdings auch auf Video über USB-C bezieht, ist nicht bekannt. Wer sich für das LG Ultrafine 5K interessiert, sollte also sicherheitshalber vor einer Bestellung bei Apple nachfragen. LG Ultrafine 5K im Apple Online Store LG Ultrafine 4K im Apple Online Store