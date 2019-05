Kurztest Lindemann Audio Limetree: Vielseitiger und klangstarker Audio-Streamer – macht den Mac arbeitslos

Lindemann NETWORK in der Praxis

Screenshots der sehr übersichtlichen Lindemann App.

Fazit

Plus/Minus Lehmann Audio Limetree NETWORK

Dass Computer wie der Mac sich auch zur Wiedergabe digitalisierter Musik eignen, weiß jeder. Doch längst nicht jeder findet es praktisch, zum hören einer Playlist oder von Internet-Radio ständig den Computer laufen zu lassen.Ideal wäre ein kleines, unauffälliges und nicht zu kostspieliges Gerät, das unabhängig vom Computer jederzeit digitale Musikdaten aus allen relevanten Quellen bereit stellen kann. Derartige Angebote gibt es inzwischen von verschiedenen Herstellern und in allen möglichen Preisklassen. Rein funktional sind die Unterschiede zwischen solchen Streaming-Komponenten oft nicht sehr groß. Klanglich lässt sich jedoch mit sorgfältigem Feinschliff und überschaubarem Aufwand einiges an Mehrwert schaffen.Genau so eine Lösung bietet Lindemann Audio mit dem NETWORK an (UVP: 895 Euro). Das kleine, unscheinbare Gerät im sauber verarbeitetem Alu-Gehäuse mit Lindenblatt-Logo (Limetree = Linde) kann digitale Audiodaten lokal von USB-Speichern, aus dem Heimnetzwerk (z. B. von einem NAS), drahtlos per WLAN oder Bluetooth, Online-Streaming (Qobuz, Tidal, Deezer, Spotify oder Highresaudio) oder Internetradio wiedergeben. Dank integriertem DAC und per Analogausgang lässt sich der NETWORK an so gut wie jede vorhandene Anlage mit Line-Eingang anschließen. Ein Kopfhörerverstärker ist ebenfalls integriert.Zur Steuerung kommt die kostenlose Lindemann App zum Einsatz. Die ist nach meinem Dafürhalten im Vergleich zu vielen anderen Apps sehr schön übersichtlich geraten und lässt sich sehr intuitiv bedienen. Die App kann auch weitere NETWORK oder BRIDGE für Multiroom verwalten. Wer will, kann den NETWORK aber auch vom Mac aus mit einer UPnP-fähigen App wie Audirvana steuern und mit Musik beschicken. Zudem ist das Gerät roon ready.Wer schon einen hochwertigen DAC oder Verstärker mit eingebautem Wandler besitzt – oder Aktivlautsprecher mit passendem Digitaleingang – findet in der Lindemann Limetree-Serie alternativ das Modell BRIDGE (745 Euro). Der verzichtet auf auf den internen DAC und gibt die Musik nur digital aus.Die Installation der Hardware ist sehr einfach. Voraussetzung ist lediglich ein vorhandenes Heimnetzwerk mit WLAN/LAN-Router. Ich habe mich für den Anschluss per LAN-Kabel entschlossen. Die mitgelieferte WLAN-Antenne blieb deshalb im Karton. Dann noch den NETWORK per Cinch-Kabel mit dem Verstärker verbinden, Netzteil anschließen, am Kippschalter einschalten und los gehts. Wahlweise kann man Geräte auch per Bluetooth mit dem NETWORK koppeln.Ich hatte ausgiebig Gelegenheit, den NETWORK und den beim Streaming funktionsgleichen BRIDGE an verschiedenen Verstärkern bzw. DACs zu testen. Das Ergebnis ist wirklich sehr erfreulich. Der NETWORK überzeugt mit einem für diese Preisklasse sehr guten DAC mit zwei AK4452 Chips (je einer pro Kanal). Neben PCM beherrscht dieser auch DSD Re-Sampling. Die Funktion lässt sich durch dreisekündiges Festhalten des Kippschalters an der Front aktivieren. An einer entsprechend guten Anlage bewirkt die Umwandlung des PCM-Datenstroms auf natives DSD im Lindemann eine leichte, wenngleich gut nachvollziehbare Klangsteigerung. Mehr Feinauflösung sind ein Resultat, aber auch ein präziserer Bass.Die Geräte der Lindemann Limetree-Serie sind echtes No-Nonsense-HiFi mit gut durchdachten Funktionen. NETWORK und BRIDGE sind gelungene Streaminglösungen, die vor allem mit ihrer unkomplizierten Handhabung überzeugen und unabhängig von einem Mac oder PC für Netzwerkmusik im ganzen Haus sorgen. Dank ihrer kompakten Maße lassen sie sich unauffällig in vorhandene Anlagen integrieren. Bei Bedarf auch ganz unsichtbar hinter dem Rack oder im Schrank. Der Energieverbrauch im Betrieb ist so gering (nur wenige Watt), dass man die Komponenten auch dauerhaft eingeschaltet lassen kann.So unkompliziert kann Audio-Streaming sein.Übrigens: In der Limetree-Serie finden sich noch andere kompakte HiFi-Bausteine, wie Phono-Verstärker und ein Kopfhörerverstärker. Weitere Modelle sollen in Kürze folgen (USB-DAC, Endverstärker).+ praktische Lösung zur Aufrüstung bestehender analoger Anlagen+ transparenter, lebendiger Klang+ sehr kompakt+ sehr einfache Einrichtung+ gelungene App+ roon ready+ viele Streaming-Dienste unterstützt+ wahlweise LAN oder WLAN+ Bluetooth– kein Digitalausgang– keine Fernbedienung für Direktsteuerung (Play/Pause etc.)