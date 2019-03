Kurzmeldungen: Prognose zu Apples TV-Streaming, 5G-Irreführung, Harry Potter: Wizards Unite

5G-Irreführung in den USA: Sprint antwortet

Harry Potter: Wizards Unite

Noch weiß niemand, wie genau Apples TV-Streaming aussieht. Dennoch überbieten sich Marktbeobachter bereits mit Einschätzungen zum erwarteten Erfolg oder Misserfolg des Dienstes. In einer kurzen Marktbetrachtung für Anleger legt der Investmentbanker Wedbush dar , wie sehr man vom Potenzial überzeugt sei. Das Angebot habe beste Chancen, in absehbarer Zeit auf 100 Millionen Abonnenten zu kommen. Zum Vergleich: Netflix bringt es auf 150 Millionen aktive Accounts. Sollte die Vorhersage so eintreffen, geht Wedbush von deutlich steigenden Aktienkursen aus. Der Filmdienst allein werde die Apple-Aktie um 15 Dollar nach oben befördern. Insgesamt dominieren derzeit aber die weniger optimistischen Einschätzungen – denn Apple habe es mit dem neuen Dienst sehr viel schwerer als in der Musikbranche. Die Details beleuchtet folgender Artikel: Anfang Februar sahen plötzlich zahlreiche iPhone-Nutzer im Westen der USA eine merkwürdige Anzeige auf dem Display. Augenscheinlich hatte sich das iPhone nach der Installation der iOS-Beta ins 5G-Netz eingewählt. Dies wäre insofern erstaunlich, als dass im iPhone gar kein 5G-fähiger Mobilfunkchip arbeitet (siehe ). Schnell klärte sich das merkwürdige Verhalten allerdings auf. AT&T hatte als Marketing-Aktion bereits dort 5G als Netzlogo eingeblendet, wo "5G Evolution" vor der Markteinführung steht. Somit verwirrte AT&T gleich im doppelten Sinne – weder lässt sich das Netz bereits nutzen, noch ist 5G mit nachgestelltem "e" ein echtes 5G-Netz. Stattdessen handelt es sich um eine Ausbaustufe von LTE. Genau darauf zielt nun AT&T-Konkurrent Sprint ab und greift den Marktriesen per Anzeigenkampagne an. Während man bei Sprint hart an der Einführung von echtem 5G arbeite, versuche AT&T die Kunden stattdessen zu überzeugen, schon einen Schritt weiter zu sein. Man solle sich aber nicht täuschen lassen. 5G Evolution sei Fake 5G. Folgendermaßen sieht die Gegen-Marketingkampagne aus:Niantic bereitet den dritten großen AR-Titel vor. Nach Ingress und Pokémon Go, das weit mehr als eine Milliarde Dollar in die Kassen des Studios spülte, steht ein weiteres großes Franchise an. In der Welt von Harry Potter angesiedelt, soll "Wizards Unite" erneut die Grenzen zwischen echter und virtueller Realität verschmelzen lassen.Das Veröffentlichungsdatum ist zwar noch immer unbekannt, Niantic erlaubte aber nun einen näheren Blick auf das Projekt . Anstatt nur auf die Suche nach digitalen Monstern zu gehen, muss der Spieler nach Artefakten, Kreaturen, Personen und anderen Inhalten Ausschau halten – die wie in diesem Genre üblich natürlich nur via App zu sehen sind. Das Finanzierungsmodell steht bereits fest: Die App ist kostenlos, per In-Game-Store lassen sich weitere Gegenstände und Hilfsmittel erwerben.