Aktuelle iPhones jetzt schon im 5G-Netz – wie es zu diesem Missverständnis kam

AT&T klärt die irreführende Einblendung auf



Keine gute Kampagne

5G-Pläne hierzulande

Einige Nutzer staunten nach der Installation der Betaversion von iOS 12.2 nicht schlecht, als sich ihr iPhone plötzlich im 5G-Netz anmeldete. Die Netzanzeige sprang in US-Städten, wo es bereits erste 5G-Sendemasten gibt, von LTE auf 5G um. Dies ist allein schon deswegen höchst kurios, da aktuelle iPhones überhaupt keinen kompatiblen Mobilfunkchip besitzen. Zahlreichen Berichten zufolge ist es noch nicht einmal sicher, ob die 2019er iPhone-Generation schon auf 5G setzt – oder ob sich Nutzer bis 2020 gedulden müssen. Außerdem befindet sich das Netz noch im Aufbau. Erst für 2020 ist die generelle Verfügbarkeit geplant und derzeit sucht man bei Mobilfunkanbietern daher vergeblich nach passenden Tarifen.Eine Rückfrage beim US-Telefonriesen brachte Klarheit. Weder sei nun das 5G-Netz weit vor dem Zeitplan flächendeckend aktiv, noch habe das iPhone auf wundersame Weise plötzlich 5G-Funktionalität erhalten. Stattdessen handelt es sich bei der Beobachtung um eine Art Marketing-Schachzug von AT&T. Wer sich in einer Region aufhalte, die in absehbarer Zeit von "5G Evolution" profitiere, könne jetzt bereits das 5G-Logo in der Statusanzeige sehen.Dies ist doppelt missverständlich. Weder hat sich das iPhone in besagtes Netz eingewählt, noch handelt es sich bei "5G Evolution" überhaupt um ein reines 5G-Netzwerk. AT&T bezeichnet stattdessen die Ausbaustufe von LTE Advanced als 5G Evolution, das eigentliche 5G-Netz wird hingegen erst nach und nach ausgebaut – ein Vorgehen, das man übrigens auch hierzulande verfolgt. Den Reaktionen in den Sozialen Netzwerken zufolge geht die Marketing-Kampagne eher nach hinten los, denn viele Nutzer fühlen sich schlicht getäuscht.Wesentlich höhere Datenraten (bis zu 20 GBit/s), geringe Latenz und maßgeblich sinkender Energiebedarf sind drei der Vorteile der kommenden 5G-Netze. Den Planungen zufolge ist 2020 mit der offiziellen Inbetriebnahme zu rechnen, wenngleich es noch eine ganze Weile dauern wird, bis auch der ländliche Raum angeschlossen ist. Die Versteigerung der Frequenzen erfolgt im März 2019 – übrigens gar nicht so weit weg von der MTN-Redaktion, denn die Bundesnetzagentur Mainz ist nur rund 10 km entfernt.