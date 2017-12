Kurzmeldungen: Die miesesten Passwörter, Campus-Rundflug, YouTube TV für Apple TV verschoben

Die schlechtesten Passwörter des Jahres

Rundflug über den Apple Campus

YouTube TV für Apple TV verschoben

Auch in diesem Jahr hat SplashData eine Auflistung der schlechtesten Passwörter veröffentlicht. Ermittelt wird die Reihung durch Analyse gehackter Accounts und Datenleaks. Den ersten Platz verteidigte souverän "123456", gefolgt von "password". Um einen Platz nach oben arbeiten konnte sich "12345678", "qwerty" kämpfte sich gar um zwei Range vor. Der Shooting Star des Jahres 2017 ist aber ganz sicher "123456789" - 2016 noch gar nicht vertreten, jetzt bereits auf Platz 6. Neueinsteiger in der Liste sind zudem "monkey", "starwars" und "123123". Stark an Beliebtheit verloren "football" und "login". "trustno1", lange Jahr weit vorne vertreten, dann aus der Liste geflogen, schafft den Wiedereinzug auf Platz 25.Seit den frühen Baustellentagen erschienen regelmäßig neue Überflugvideos, die das Werden des neuen Apple-Hauptquartiers dokumentierten. Im aktuellen 4K-Drohnenflug ist gut zu sehen, dass es an immer weniger Stellen noch etwas zu tun gibt. Fast alle Bereiche sind fertiggestellt, die Sicherheits-Checkpoints in Betrieb genommen und auch im Zentrum des Rundbaus dominiert inzwischen Wald- statt Erdwüsten-Flair. Ein bisschen etwas zu tun gibt es noch rund um die Einfahrt sowie an manchen Passagen, die Apple in den kommenden Wochen komplett begrünen wird.Google gab bekannt, dass YouTube TV für das Apple TV verschoben werden muss und nicht mehr wie geplant in diesem Jahr erscheint. Der Dienst soll klassischen Angeboten im Bereich Kabelfernsehen Konkurrenz machen, kostet aber wesentlich weniger - nur rund 35 Dollar müssen Nutzer pro Monat bezahlen. Für den deutschsprachigen Bereich gibt es allerdings momentan keine konkreten Pläne. Da die notwendigen Lizenzen meist langwierige Verhandlungen erfordern, ändern sich daran vermutlich auch für eine ganze Weile nichts. Im vorletzten Jahr hieß es, Apple sei an einem sehr ähnlichen Konzept interessiert und wolle ebenfalls viele Sender via Apple TV anbieten, die sich dann per Abo beziehen lassen. Bekanntlich blieben die Verhandlungen aber ergebnislos.