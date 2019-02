Kurzmeldungen: Apple-Jurist auf Kaution frei, HP und Apple weiten Kooperation stark aus, Cooks Stanford-Rede

500.000 Dollar Kaution für Apples Anwalt

Apples Kooperation mit HP auf 20 weitere Länder ausgeweitet

Tim Cook an der Stanford University

Kürzlich hatten wir darüber berichtet, dass Apples einstiger Verantwortlicher gegen Insiderhandel wegen börsenrechtliche Verstöße angeklagt wurde – und zwar aufgrund Insiderhandels. Der ehemalige "Director of Coporate Law", Gene Levoff", musste nun eine Kaution in Höhe von 500.000 Dollar hinterlegen, um vorerst auf freiem Fuß zu bleiben. Das eigentliche Verfahren steht ihm noch bevor, von einer Verurteilung ist fest auszugehen. Angesichts Levoffs hoher Reiseaktivität sowie seinen "weitreichenden Möglichkeiten, sich aus dem Land abzusetzen, ordnete der zuständige Richter die hohe Zahlung an. Wie schamlos Levoff sein Insiderwissen ausgenutzt hatte, schildert dieser Artikel: Vor einem Jahr hatte HP angekündigt, das "Device as a service"-Programm auf Apple-Geräte auszuweiten. HP übernimmt dabei die Konfiguration samt Profilen, Sicherheitseinstellungen, White- und Blacklisting und Inventarverwaltung für Unternehmen und bietet verschiedene Leasing- sowie Service-Modelle. Die Kooperation zwischen Apple und HP wurde nun erheblich ausgeweitet und umfasst 20 weitere Länder. Damit liegt die Gesamtzahl nun bei 21 – denn zuvor ließ sich das Angebot nur in den USA in Anspruch nehmen. Apple hat im Unternehmensmarkt überdurchschnittlich hohe Marktanteile, sowohl beim Mac als auch dem iPhone. Während der Mac weltweit normalerweise bei 10 Prozent, sind es in Unternehmen inzwischen 25 Prozent – und iOS-Geräte kommen je nach Statistik gar auf über 80 Prozent. Kooperationen mit IBM, HP und Co. sind für Apple ein wichtiger Weg, weiterhin erfolgreich in diesem Sektor zu arbeiten.Tim Cook hat sicherlich nicht das rhetorische Talent eines Steve Jobs, ist aber dennoch ein beliebter Redner bei wichtigen Anlässen. Einen großen Auftritt wird Cook in diesem Jahr an der renommierten Stanford University haben und am 16. Juni die "Commencement Adress" halten. Dabei handelt es sich um die Abschlussveranstaltung für Absolventen, die anschließend ins Berufsleben eintreten. Es ist üblich, dazu Redner von Rang und Namen einzuladen, die inspirierende Ansprachen halten sollen. Die offizielle Ankündigung lässt sich auf dieser Seite finden. Cook hat noch einen weiteren Termin dieser Art vor sich, denn im Mai wird er die Abschlussfeier an der Tulane University eröffnen.