Kurz: watchOS 7.3 mit dynamischem „Unity“-Ziffernblatt +++ Start von „Losing Alice“, „Servant“ überaus erfolgreich

Am gestrigen Abend gingen Besitzer einer aktuellen Apple Watch nicht leer aus – so sie Betas für ihr Gerät verwenden. Mit dem Release Candidate von watchOS 7.3 wurde die EKG-Funktion für weitere Länder freigegeben, außerdem bereichern geführte Audio-Walking-Workouts das Programm für Abonnenten von Fitness+. Hierzulande fällt die Liste an Neuerungen vergleichsweise kurz aus – bemerkenswert ist aber ein neues Watchface, das Apple dem Update spendiert hat: Es lautet „Unity“ – und spielt mit dem Namen und der Farbgebung auf den Pan­af­ri­ka­nis­mus an.Für das Ziffernblatt stehen insgesamt drei mögliche Varianten zur Verfügung: Eine Option zeigt sich in Schwarz sowie Grau, eine weitere greift die Kombination Rot, Schwarz sowie Grün auf. Das dritte Farbschema vereint ebenfalls Rot und Schwarz und erweitert dies mit Gelb. Die Farben sind alles andere als zufällig gewählt, finden sie sich doch bei vielen afrikanischen Nationalflaggen wieder – und repräsentieren damit den Pan­af­ri­ka­nis­mus. Neben einer Komplikation für das Datum am oberen Rand des Displays kann auf Wunsch eine weitere am unteren Ende hinzugefügt werden. Das Watchface bleibt aber nicht statisch und reagiert subtil auf Bewegungen des Nutzers: Formen und Farben verändern sich dabei minimal. Die finale Version von watchOS 7.3 steht aller Voraussicht nach nächste Woche für alle Anwender bereit.Neuigkeiten gibt es auch bei Apple TV+: Auch wenn sich der Streamingdienst nach wie vor keine allzu großen Marktanteile sichern konnte (siehe ) und wohl nicht zuletzt deshalb mit einer weiteren Verlängerung des kostenlosen Probeabos lockt, füllt sich der Katalog stetig. Seit heute haben Kunden Zugriff auf die Thriller-SerieAußerdem ist seit Kurzem die zweite Staffel vonverfügbar – und weiß wohl zu begeistern: Laut Deadline hätten sich die Zuschauerzahlen im Vergleich zum Start der ersten Staffel mehr als verdoppelt. Aktuell sind drei Folgen der neuen Season für Kunden von Apple TV+ abrufbar.