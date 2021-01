iOS 14.4 und weitere: Release Candidates erschienen

iOS 14.4 - wenige sichtbare Neuerungen

iOS 14.4 RC, Build: 18D52 (21.01.2021)

iPadOS 14.4 RC, Build: 18D52 (21.01.2021)

watchOS 7.3 RC, Build: 18S801 (21.01.2021)

tvOS 14.4, RC, Build: 18K802 (21.01.2021)

macOS 11.2, Beta 2, Build: 20D5042d (12.01.2021)

Nach der sehr langen Phase zwischen der ersten und zweiten Betaversion, diese war durch die Weihnachtspause begründet, schreitet die Arbeit an den nächsten Systemupdates jetzt wieder wesentlich schneller voran. Apple ließ nämlich nur eine Woche verstreichen, weswegen am heutigen Abend auch schon die dritte Vorabversion von iOS 14.4, iPadOS 14.4 sowie watchOS 7.3 und tvOS 14.4 zur Verfügung steht. Apple bezeichnet diesen aber nicht als Beta 3, sondern als Release Candidate. Sollten also keine schwereren Fehler mehr auftreten, könnte es durchaus sein, dass genau dieser Build dann in der kommenden Woche als finale Version erscheint. Wie bereits bekannt wurde, gibt es nur überschaubare funktionelle Neuerungen.Noch nicht bestätigt, dennoch sehr wahrscheinlich: Einiges deutet darauf hin, dass Apple die "Wo ist?"-App für Drittanbieter öffnet. Damit ließen sich entsprechend hinterlegte Gegenstände genauso orten wie verlorene iPhones – oder die erwarteten Suchetiketten AirTags. Da Apple bereits die erste Lizenz vergeben hat, dürfte iOS 14.4 den Anfang machen (siehe ). Schon bekannt ist, dass sich an der Feature-Front ansonsten recht wenig tut. Apple selbst nennt lediglich Performance- und Stabilitätsverbesserungen, wenngleich Entwickler zumindest im Zusammenspiel mit dem HomePod mini eine Erweiterung fanden. Apple liefert nämlich Handoff für den kleinen Smartspeaker nach (siehe ).Während Apple iOS und Co. als RC-Version verteilte, gibt es für die zweite Beta von macOS 11.2 keine Aktualisierung. In der Vergangenheit lieferte Apple die macOS-Updates für Entwickler aber oft wenige Stunden später nach. Auch macOS 11.2 enthält nur wenige sichtbare Änderungen. Apple entfernte allerdings auch ein "Feature" – nämlich Firewall-Ausnahmen für eigene Apps (siehe Im Entwicklerbereich listet Apple nachfolgende Testversionen auf, vermerkt haben wir wie immer die Buildnummer des jeweiligen Downloads sowie das Datum der Veröffentlichung.