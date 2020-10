Kurz notiert: Spotify ermöglicht Suche von Songtexten & Apple TV+ mit Neuigkeiten zu Bruce Springsteen und „The Morning Show“

Songtexte suchen – nun auch bei Spotify

Auch wenn Apple Music für Inhaber eines Apple-Geräts die naheliegende Wahl eines Musik-Streaminganbieters zu sein scheint, geben doch viele Anwender dem Konkurrenten und Marktführer Spotify den Vorzug – oder zeigten schlichtweg keinen Wechselwillen, als Cupertino mit einem eigenen Angebot in Erscheinung trat. Mittlerweile nähern sich beide Dienste in puncto Funktionalität mehr und mehr an – es finden sich nur noch wenige Merkmale, die ausschließlich Spotify oder Apple Music vorbehalten sind. Wer einen Song sucht, dessen Titel er nicht kennt, kann Textfragmente googeln und so möglicherweise zum Erfolg kommen – oder aber gleich Apples Musik-App bemühen: Seit iOS 12 ermöglicht das Unternehmen, nach Songtexten zu suchen und so gewünschte Lied zu finden. Nun zieht Spotify nach: Die zuständige Designerin Lina twitterte die Einbindung dieses Features, das fortan für iOS- und Android-Nutzer zur Verfügung stehen soll.Auch bei Apple TV+ gibt es einige Neuigkeiten zu vermelden: Der populäre US-Rockmusiker Bruce Springsteen wird am 23. Oktober sein 20. Studioalbumveröffentlichen – Apple setzt dem Sänger ein Denkmal, indem am selben Tag eine Dokumentation in Spielfilmlänge über den Musiker und seine Band exklusiv auf TV+ erscheint. Cupertino verspricht bislang nicht gesehenes Archivmaterial und die Live-Aufnahme zum neuen Album zu präsentieren. Wer Interesse an Springsteens neuer Platte hat, findet diese ab 23. Oktober auch bei Apple Music.gilt als eines der Aushängeschilder des Video-on-Demand-Dienstes von Apple: Die erste Staffel erhielt zahlreiche Emmy- sowie Golden-Globe-Nominierungen, Billy Crudup gewann einen Emmy als herausragender Nebendarsteller in einer Drama-Serie. Nach Informationen von Deadline gehen die Dreharbeiten am 19. Oktober weiter – wenngleich sich das Datum noch ändern kann. Laut Mark Duplass, der den Producer der „Morning Show“ spielt, werde die neue Staffel vermutlich auf die Corona-Pandemie eingehen.