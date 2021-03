Kurz: iOS und iPadOS 14 mit hohem Verbreitungsgrad +++ „Ted Lasso“-Hauptdarsteller Jason Sudeikis gewinnt Golden Globe

iOS 14 auf vier von fünf iPhones

Erster Golden Globe für eine Produktion von Apple TV+

Apple veröffentlicht in unregelmäßigen Abständen Zahlen zum Verbreitungsgrad der jeweils aktuellen Version von iOS sowie iPadOS. Nun ist es wieder soweit: Das Unternehmen informiert über den Anteil an Geräten, auf denen iOS oder iPadOS 14 installiert ist. Die letzten Zahlen stammen vom 24. Februar dieses Jahres (siehe ) – im Vergleich zu den Upgrade weiter zulegen: So findet sich iOS 14 mittlerweile auf vier von fünf Geräten, was einem Zuwachs von acht Prozentpunkten entspricht. Für das iPad ist die Bilanz eine ähnlich erfreuliche: Bei 70 Prozent der Tablets kommt iPadOS 14 zum Einsatz, im Dezember waren es noch 61 Prozent:Die Zahlen können sich durchaus sehen lassen: Die Vorgängerversion benötigte vier Monate länger, um einen ähnlichen Verbreitungsgrad zu erzielen. Im Juni 2020 war iOS 13 auf 81 Prozent aller iPhones installiert. iOS und iPadOS 14 ist mit allen Geräten ab dem iPhone 6S und SE (2016) beziehungsweise iPad Air 2, iPad mini 4, iPad (2017) sowie allen Pro-Modellen kompatibel.Ted Lasso zählt zu den Überraschungserfolgen auf Apple TV+: Die Comedy-Serie handelt Football-Trainer, der eine englische Fußballmannschaft übernimmt. Der Protagonist wird vom Schauspieler Jason Sudeikis verkörpert. Dieser gewann nun einen Golden Globe in der Kategorie „Best Performance by an Actor in a Television Series“ und setzte sich gegen andere Nominierte wie Don Cheadle () und Nicholas Hoult () durch. Nun kann mit dieser Serie erstmals eine Produktion, die auf Apples Streamingplattform zu finden ist, auf die begehrte Auszeichnung verweisen.wurde auch in der Kategorie „Best Television Series, Musical or Comedy“ nominiert, setzte sich aber nicht gegen andere Einreichungen durch.umfasst gegenwärtig eine Staffel mit zehn Folgen – Nachschub ist aber bereits angekündigt: Weitere zehn Episoden sollen im Sommer dieses Jahres zur Verfügung stehen, eine dritte Staffel ist ebenfalls schon beschlossene Sache (siehe ).