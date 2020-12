iOS 14 und iPadOS 14: Apple legt erste Zahlen zur Verbreitung vor

Hohe Verbreitung von iOS 14

Quelle: Apple

Ebenfalls beliebt: iPadOS 14

Mit iOS 14 und iPadOS 14 versorgt Apple auch jene Geräte mit dem aktuellen Betriebssystem, die bereits einige Jahre auf dem Buckel haben: So profitieren auch das iPhone 6S, SE (2016) sowie iPad Air 2 von den neu gestalteten Widgets, den zusätzlichen Funktionen für Safari, der App-Mediathek sowie weiteren Neuerungen. Die oben aufgezählten Geräte verfügen übrigens allesamt über zwei GB RAM – und weisen damit die doppelte Ausstattung im Vergleich zu ihren Vorgängern auf. Möchte man der Frage nachgehen, wie es um den Verbreitungsgrad von iOS sowie iPadOS 14 bestellt ist, war man bislang auf die Angaben von Marktforschungsunternehmen wie Mixpanel angewiesen – nun legt erstmals Apple entsprechende Zahlen vor.Apples verweist auf die Zugriffe von iPhones und iPads auf den App Store am 15. Dezember dieses Jahres – und ermittelt so den Verbreitungsgrad von iOS/iPadOS 14 und älteren Versionen. Die Zahlen können sich durchaus sehen lassen: Auf 72 Prozent aller iPhones kommt iOS 14 zum Einsatz. Auf 18 Prozent der iPhones ist hingegen noch immer iOS 13 installiert – was allerdings nicht daran liegen kann, dass Apple diese Geräte von einem Upgrade ausschließt: Alle mit iOS 13 kompatiblen iPhones können auf den aktuellen Stand gebracht werden – offensichtlich zeigen sich aber einige Anwender nach wie vor skeptisch gegenüber dem im September veröffentlichten Betriebssystem.Bei iOS 13 erfolgte der Umstieg weitaus weniger rasant: Selbst vier Monate nach der Veröffentlichung dieses OS fand es sich auf nur 70 Prozent aller iPhones. iOS 14 schneidet nach nur drei Monaten bereits besser ab.Bei den Geräten, die nicht älter als vier Jahre sind, sieht die Lage erwartungsgemäß noch besser aus: Nur ein knappes Fünftel dieser iPhones sind auf dem Stand von iOS 13 oder älter. Der Verbreitungsgrad von iPadOS 14 ist ebenfalls ein erfreulicher, wenngleich die Zahlen nicht ganz an iOS heranreichen: Drei von vier iPads, die in den letzten vier Jahren veröffentlicht wurden, sind mit dem aktuellen OS ausgestattet – bei iPadOS 13 waren es nach vier Monaten lediglich 57 Prozent der Geräte. Ein Blick auf sämtliche iPads verrät, dass dieser Wert elf Prozentpunkte unter jenem der iPhones liegt – was aber nicht allzu sehr überraschen dürfte: Üblicherweise werden Apples Tablets von Anwendern nicht so schnell durch neue Generationen ersetzt, wie das beim iPhone der Fall ist.