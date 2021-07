Kurz: Zurück zur Maskenpflicht in den Apple Stores +++ Apples großes Produktionsgelände in LA

Apple will großen Produktions-Campus in Los Angeles

Hierzulande lautet die Vorgabe weiterhin, dass in Geschäften Maskenpflicht herrscht – ganz gleich, ob Besucher und Mitarbeiter geimpft oder getestet sind. Allerdings handhaben dies unterschiedliche Länder ganz anders, beispielsweise die US-Bundesstaaten oder auch Großbritannien. Apple hingegen möchte sich nicht nur an die lokalen Bestimmungen halten, sondern darüber hinausgehen. Wie es in einem Memo an Retail-Beschäftigte heißt , solle ab sofort wieder ein Mund-/Nasenschutz getragen werden. Dabei spiele es keine Rolle, ob die jeweilige Person vollständig geimpft ist.Angesichts der besonders ansteckenden Delta-Variante will Apple einerseits Besucher und Angestellte schützen, andererseits aber auch ein Zeichen setzen. Zwar sind nach momentanem Wortlaut Masken keine Pflicht, allerdings macht Apple sehr deutlich, wie das erwartete Verhalten aussieht – faktisch ist es also einer Vorgabe gleichzusetzen. Wenn von gesetzlicher Seite aus Mund-/Nasenschutz erforderlich ist, müssen sich Beschäftigte ohnehin daran halten. Allen anderen hatte Apple erst im Juni freigestellt, auf Masken zu verzichten.Apple hat alle Hände voll damit zu tun, das Angebot von Apple TV+ auszuweiten und zusätzlichen Content zu produzieren. Wie es vom Wall Street Journal heißt , will Apple große Anlagen in Los Angeles in Betrieb nehmen. Die Rede ist von bis zu 50.000 Quadratmetern, um dort einen "Production Campus" ins Leben zu rufen. Bislang setzt Apple vorrangig auf Partner und externe Studios, welche dann entweder Auftragsarbeit leisten oder Apples Teams die Flächen zur Verfügung stellen.Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass Cupertino aber danach strebt, sich aktiver zu betätigen und zahlreiche "Apple Studios" zu errichten. Wo der Campus in Los Angeles entsteht, ist allerdings noch nicht klar. Dem Bericht zufolge habe Apple mehrere Optionen – und noch keine finale Entscheidung getroffen. Die Wahl der Stadt ist natürlich kein Zufall. Hollywood als Stadtteil von Los Angeles gilt als Mekka der Filmbranche, weswegen sich im Umkreis auch alle Vertreter von Rang und Namen tummeln.