Kurz: Telekom verschenkt 100 GB an zusätzlichem Datenvolumen +++ Elon Musk rät zum Kauf einer Trillerpfeife anstelle des Apple-Poliertuchs

Telekom-Kunden erhalten 100 GB mobiles Datenvolumen

Elon Musk macht sich über Apples Poliertuch lustig – und rät zum Kauf einer Tesla-Pfeife

Wer einen Mobilfunkvertrag mit Mindestvertragslaufzeit bei der Telekom hat, darf sich über zusätzliches Datenvolumen freuen: Das Unternehmen stellt über die MeinMagenta-App 100 GB zur Verfügung. Prepaid-Kunden bleiben ebenfalls nicht außen vor. Weitere Voraussetzungen: Kunden müssen direkt bei der Telekom sein, über congstar oder einen Provider lässt sich das Datenpaket nicht buchen. Wer für die Aktion infrage kommt, sollte zeitnah handeln: Das Angebot ist bis zum 31.12.2021 befristet, nicht genutztes Datenvolumen verfällt zum Jahresende. Wer sich im EU-Ausland oder Großbritannien aufhält, profitiert ebenfalls: 48 der 100 GB an Daten stehen ohne weitere Kosten für die Verwendung bereit. Keine Rolle spielt die Übertragungstechnologie: LTE und 5G sind problemlos möglich.Die Buchung erfolgt über die MeinMagenta-App oder gegebenenfalls über pass.telekom.de aus dem Mobilfunknetz. Nach dem Login finden Kunden auf der Startseite den Button „Ihr Geschenk ansehen“. Nähere Informationen gibt es direkt auf der Internetseite der Telekom unter dem Punkt „Unser Geschenk für euch“.Apple verkauft seit einiger Zeit ein Poliertuch , welches für die Verwendung zahlreicher Geräte geeignet ist – laut Eigenbeschreibung dient es auch der Reinigung von Nanotexturglas. Günstig ist das Tuch jedoch nicht: Cupertino möchte 25 Euro dafür haben. Apples Preisvorstellungen geben bisweilen Anlass zur Kritik und rufen auch Spott und Häme hervor – das Poliertuch sorgte bereits für einen Seitenhieb von Samsung: Das südkoreanische Unternehmen bewarb ein Reinigungstuch, das Käufern eines Galaxy-Smartphones ohne Aufpreis bereitgestellt wird – Samsung betont diese Tatsache mit Nachdruck, sodass die Anspielung wohl kaum zu übersehen ist (siehe hier ). In eine ähnliche Kerbe schlägt nun Tesla-Chef Elon Musk, der auf Twitter einen Ratschlag teilt: Anstatt Geld für einen dummen Apple-Lappen zu verschwenden, möge man die Cyberwhistle von Tesla kaufen:Hierbei handelt es sich um eine aus Edelstahl gefertigte Trillerpfeife in limitierter Auflage, die an das Design des Cybertrucks erinnert. Ein Schnäppchen ist sie aber ebenfalls nicht: 50 US-Dollar müssen Käufer dafür berappen. Poliertuch im Apple Online Store