Eines der teuersten Putztücher der Welt: Unboxing-Fotos von Apples 25-Euro-Poliertuch aufgetaucht

Auspack-Zeremonie eines Reinigungstuchs

Lieferzeit von 10-12 Wochen

Abseits der großen Aufmerksamkeit für die neuen Modelle des MacBook Pro sorgte letzte Woche auch ein kleines Zubehörprodukt für Gesprächsstoff. Die Rede ist vom neuen Apple-Poliertuch für schlappe 25 Euro. Kurioserweise stieg nicht nur die Lieferzeit von Apples mobilen Highend-Rechnern schnell an, sondern auch die des kostspieligen Reinigungstuchs – was zwei Gründe haben kann: Apple hat entweder bislang nur sehr wenige Einheiten des Tuchs produziert oder es gibt tatsächlich ein überraschend reges Käuferinteresse. In jedem Fall trudeln die ersten Bestellungen des Poliertuchs aktuell bei Kunden ein. Wie von Apple-Produkten gewohnt gibt es auch von dem Tuch Unboxing-Fotos.Twitter-Nutzer @Krgn1002 hat mehrere Bilder der Auspack-Zeremonie veröffentlicht, die in der Apple-Welt erstaunlicherweise selbst bei einem Display-Reinigungstuch für Nutzerinteresse sorgt. Die Verpackung ist Apple-üblich in schlichtem Weiß gehalten. Die einzigen Aufdrucke auf der Vorderseite sind das graue Poliertuch selbst und der Produktname (inklusive-Apple-Logo). Auf der Rückseite steht das übliche Kleingedruckte.Im Innern befindet sich außer dem Tuch auch eine Hinweiskarte mit der Information "Safe for use on all Apple displays and surfaces", es kann also gefahrlos auf allen Displays und Oberflächen von Apple-Geräten verwendet werden. Ersten Annahmen zufolge funktioniert es darüber hinaus auch mit Displays anderer Hersteller – sogar ohne Adapter!Wer Apples Pro Display XDR oder einen iMac mit Nano­textur­glas hat, kann das Poliertuch unbesorgt auch dafür verwenden. Die beschichtete Displayoberfläche werde mit dem Tuch schonend und gründlich gereinigt, so Apple. Das Unternehmen spricht in der Produktbeschreibung von einem weichen, abrieb­freien Material – macht aber keine näheren Angaben zur Materialzusammensetzung. Es dürfte sich aller Wahrscheinlichkeit nach um Mikrofaser handeln. Kaufinteressenten des Poliertuchs müssen sich aktuell gedulden. Die Lieferzeit liegt momentan bei 10-12 Wochen.