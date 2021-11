Kurz: iCloud für Windows mit größerem Update +++ Bei Samsung ist das Putztuch kostenlos

Größeres Update: iCloud für Windows

Auch Samsung hat jetzt ein Poliertuch

Wer seinen Windows-PC ebenfalls an die iCloud-Welt anbinden möchte, kann hierzu Apples offizielle App verwenden. Jetzt hat Cupertino ein großes Update für "iCloud for Windows" veröffentlicht, das zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen mitbringt. Aus der Beschreibung geht beispielsweise die Unterstützung der Formate Apple ProRes sowie Apple ProRAW hervor. Außerdem ist es fortan möglich, starke Passwörter zu generieren. Der dritte Punkt betrifft iCloud Drive und gemeinsame Nutzung von Dateien. Auch von Windows aus kann man fortan nämlich Dateien und Ordnern Teilnehmer hinzufügen, sodass diese Zugriff darauf haben. Laden und installieren lässt sich die kostenlose App über den Microsoft Store . Als Voraussetzungen nennt Apple Windows 10 auf einem x86-basierten System.Während das neue MacBook Pro fast einhellig umjubelt wird, sorgte eine andere Neuvorstellung des Oktober-Events hingegen für reichlich Spott. Apple bietet seitdem nämlich auch ein Putztuch an, dies bei Apple-typischer Preisgestaltung. Satte 25 Euro muss man dafür auf den Tisch legen, wenngleich es reichlich Kundeninteresse zu geben scheint – das Produkt ist auf viele Monate ausverkauft. Offensichtlich überzeugte die Produktbeschreibung viele Nutzer. Das laut Apple aus "weichem, abrieb­freien Material" gefertigte Tuch ist explizit für alle Apple-Geräte freigeben – und räumt damit wahrscheinlich die Sorge aus, andere Tücher könnten eine Gefahr für Displayoberflächen darstellen. Samsungs Marketing-Abteilung ließ es sich dennoch nicht nehmen, einen kleinen Seitenhieb zu landen. Über die deutsche "Samsung Members"-App bewarb das Unternehmen nun ebenfalls ein Reinigungstuch – welches aber natürlich kostenlos für Käufer eines Galaxy-Smartphones sei. Selbst wenn Samsung Apple nicht erwähnt, dürfte jedem klar sein, gegen wen sich die Spitze richtet. Im Internet gibt es jedenfalls viele Witzeleien bezüglich der neuen Putztuch-Konkurrenzsituation.