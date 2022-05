Video: „Tap to Pay“ erstmals in Aktion zu sehen – im Apple Park Visitor Center

Apple testet „Tap to Pay” in einem Apple Store

Video zeigt Bezahlvorgang von iPhone zu iPhone

Europäischer Zahlungsabwickler ist bereits an Bord

Ein iPhone könnte in vielen – vor allem kleinen – Geschäften, Restaurants oder auch Physiotherapiepraxen zukünftig Kartenterminals überflüssig machen. Apple kündigte nämlich Anfang Februar ein neues Feature namens „Tap to Pay“ an (siehe ). Mithilfe einer speziellen App, welche in diesem Jahr erscheinen soll, kann ein Smartphone aus Cupertino dann zunächst in den USA kontaktlose Zahlungen entgegennehmen, und zwar ganz ohne zusätzliche Hardware. Die Funktion wird dabei nicht nur Bezahlvorgänge per Apple Pay, also iPhone und Apple Watch, unterstützen, sondern auch kontaktlose Kreditkarten sowie digitale Geldbörsen anderer Hersteller oder Banken.Die genaue Funktionsweise und die Abläufe von „Tap to Pay“ lassen sich bereits etlichen Zeichenketten entnehmen, welche in iOS 15.4 zu finden sind (siehe ). Bislang fiel das allerdings in den Bereich der Theorie, im praktischen Einsatz war das neue Feature bislang noch nicht zu sehen. Das kalifornische Unternehmen testet die künftige Bezahlmethode allerdings bereits in mindestens einem Apple Store, und zwar im hauseigenen Ladengeschäft im Apple Park Visitor Center. Dort entstand ein kurzes Video, welches jetzt auf Twitter veröffentlicht wurde.In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie ein Kunde mit seinem iPhone einen Betrag in Höhe von 56,75 US-Dollar begleicht, indem er sein Gerät an das Smartphone einer Apple-Mitarbeiterin hält. Der Vorgang erfolgt ohne nennenswerte zeitliche Verzögerung und wird mit dem typischen Bestätigungston abgeschlossen. Was der Kunde gekauft hat und welche Kreditkarte in seiner Wallet-App zum Einsatz kam, ist dem Video verständlicherweise nicht zu entnehmen. Interessant ist allerdings, dass die beiden iPhones nicht mit den Rückseiten aneinandergehalten werden, wo sich bekanntlich die NFC-Chips befinden. Der Kunde bringt vielmehr lediglich den Kamerabereich seines Geräts in die Nähe der oberen Displaysektion des Smartphones der Apple-Mitarbeiterin.Apple hat bislang den genauen Starttermin für „Tap to Pay“ in den Vereinigten Staaten noch nicht bekannt gegeben. Angesichts der Tatsache, dass der Konzern das Feature bereits im Apple Park Visitor Center und möglicherweise in einigen weiteren Apple Stores im Alltag testet, dürfte die Einführung nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Da mit dem niederländischen Unternehmen Adyen seit Kurzem auch ein europäischer Zahlungsabwickler bei „Tap to Pay“ an Bord ist, könnte das Feature unter Umständen schon bald auch hierzulande auf iPhones Einzug halten.