Kurz: Procreate mit Performance-Boost für iPad Pro (M1) +++ „Ghostwriter“ und „Helpsters“ für sechs Daytime Emmy Awards nominiert

Vor zehn Jahren hielt die App Procreate Einzug auf dem iPad, mittlerweile hat sich so einiges getan – und das nicht bloß softwareseitig: Apple wartet bereits mit der fünften Generation des iPad Pro auf. Neben dem Mini-LED-Display im großen Modell und dem Feature „Center Stage“ erregte vor allem der aus den Macs bekannte M1-Prozessor Aufmerksamkeit: In den Benchmarks liegt das Tablet weit vorne und übertrumpft gar das MacBook Pro 16" mit Intel Core i9 (siehe ).Procreate veröffentlichte heute ein Update der iPad-Anwendung auf die Version 5.1.8 und trägt damit dieser Leistungssteigerung Rechnung. Wer die Anwendung auf dem neuen Flaggschiff-Tablet ausführt, sollte laut Angaben der Entwickler einen deutlichen Geschwindigkeitsschub bemerken – bis zu viermal schneller als zuvor arbeite die App auf einem M1-iPad Pro. Außerdem lassen sich nun mehr Ebenen hinzufügen. Die Entwickler kündigten auch weitere Features wie eine neuartige AR-Vorschau an – diese sollen in einem künftigen Update nachgereicht werden. Procreate für das iPad im App StoreAuch wenn Apple TV+ nicht gerade mit zahlreichen Produktionen aufwarten kann: Die Serien und Filme finden durchaus Gefallen beim Publikum und den Fachjurys. Zuletzt wurde Jason Sudeikis für seine Rolle als Ted Lasso in der gleichnamigen Serie mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Einen Emmy gab es ebenfalls schon: Billy Crudup überzeugte als bester Nebendarsteller in. Bei den Daytime Emmy Awards hat Cupertino ohnehin einen Lauf: 17 Nominierungen und zwei Auszeichnungen erfolgten im vergangenen Jahr. 2021 scheint Apple den Trend fortzusetzen: Die Serie(im Original) vereint fünf Nominierungen mit einem Daytime Emmy Award auf sich, darunter für die beste Sound-Abmischung sowie die beste Lichtregie. Ferner winkt füreine Auszeichnung für das beste Kostümdesign. In einem knappen Monat gibt es Gewissheit: Die Bekanntgabe der Gewinner findet am 25. Juni statt.