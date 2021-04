Kurz: Bekannter Leaker interpretiert „Spring Loaded“-Grafik +++ Google Assistant findet bald iPhones

„Spring Loaded“: Neue Farben für neue Produkte?

iPhone verlegt? Google hilft

Am 20. April wartet Apple mit einem neuen Event namens „Spring Loaded“ auf. Wie üblich wird die Einladung zu der Veranstaltung mit einer besonderen Grafik flankiert. Was ebenfalls Tradition hat: Apple-Interessierte versuchen sich oftmals an einer Interpretation dieser Grafik und fragen sich, auf welche Neuheiten diese anspielen könnte. Nun meldet sich der bekannter Leaker L0vetodream zu Wort und erklärt, dass die farbenfrohe Feder tatsächlich nicht bloß rein zufällig gewählt wurde. In einem Bild zeigt er einzelne Segmente der Feder, die mit etwas Fantasie das Wort „iPad“ ergeben. Es gilt als überaus wahrscheinlich, dass Cupertino nächste Woche eine neue Generation des iPad Pro präsentiert.Ähnlich kryptisch äußert sich L0vetodream in einem anderen Tweet : Die gezeigten Farben würden nicht bloß auf ein Produkt hindeuten, sondern „auf viele andere Dinge“. Nähere Informationen stellt der Leaker, der auf eine durchaus ansehnliche Erfolgsbilanz verweisen kann, nicht zur Verfügung. Cupertino könnte möglicherweise Armbänder für die Apple Watch und Schutzhüllen in neuen Farben präsentieren – für das iPhone sind bereits entsprechende Bilder aufgetaucht (siehe ). Außerdem nähren die Aussagen des Leakers Gerüchte zu neuen iMacs in unterschiedlichen Farbvarianten.Wer sein iPhone verlegt hat, kann mit der „Wo ist?“-Funktion für Abhilfe sorgen: Über die entsprechende Internetseite oder ein anderes Apple-Gerät lässt sich das Smartphone lokalisieren – bei Bedarf spielt es sogar einen Ton ab. In Kürze gibt es eine weitere Möglichkeit, auf dieses Feature zuzugreifen: Smartspeaker, die mit Google Assistant kompatibel sind, finden bald auch iPhones. Die Funktion wird in der Home-App von Google integriert. Mit einem Befehl wie „Hey Google, finde mein Handy!“ sendet der Sprachassistent eine Nachricht an das iPhone, gegebenenfalls klingelt es auch – und zwar unabhängig davon, ob es stummgeschaltet wurde oder sich im „Nicht stören“-Modus befindet. Die Nachrichten und Klingeltöne lassen sich dann in der Home-App für iOS konfigurieren.