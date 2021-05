Kurz: Bastler baut AirTags-Karte für das Portmonee +++ Neue Dramedy-Serie mit Billy Crudup: „Hello Tomorrow!“

Aus rund mach eckig: AirTag in Kartenform

Apples AirTags erleichtern das Auffinden der unterschiedlichsten Objekte. Üblicherweise statten Anwender vor allem ausgewählte Gegenstände des täglichen Bedarfs mit den smarten Etiketten aus – und greifen zu Zubehörartikeln wie Schlüsselanhänger, um das sinnvoll zu bewerkstelligen. Ausgerechnet bei der Geldbörse verzagen aber so manche Nutzer: Aufgrund einer Dicke von acht Millimeter wird ein AirTag im Münzfach des Portmonees oft als störend empfunden. Ein alternatives Design bietet Cupertino aber nicht an, was so manchen Bastler auf Ideen bringt.Andrew Ngai hat es sich zum Ziel gemacht, ein AirTag sinnvoll in seiner Geldbörse verstauen zu können – indem er die Technik des runden Etiketts in eine einigermaßen flache Karte presst. Ngai zeigt in seinem etwa zehnminütigen Video detailliert die Vorgangsweise: Mit Ausnahme der austauschbaren Batterie sind sämtliche technischen Komponenten auf die Plastikschale des AirTags geklebt. Er musste das Etikett auf 65 Grad Celsius erhitzen, um die Platine von der Schale zu trennen. Diese setzte er in eine Karte aus dem 3D-Drucker ein – und platzierte die Batterie neben der Platine. Dafür bedurfte Ngai einer zusätzlichen Kabelverbindung. Das fertige Produkt kann sich sehen lassen: Es lässt sich in das Kartenfach eines Portmonees stecken und trägt dabei weniger dick auf als das ursprüngliche AirTag. Ohne einschlägige Kenntnisse der Materie ist dieses Vorhaben aber nicht zur Nachahmung empfohlen.Billy Crudup ist so manchen Abonnenten von Apple TV+ bereits ein Begriff: Er spielt inden gerissenen und durchtriebenen Chef der Nachrichtenabteilung, Cory Ellison. Als solcher vermochte Crudup zu überzeugen: Er erhielt den Emmy als bester Nebendarsteller in einer Dramaserie. Wie Apple nun bekannt gibt, spielt Crudup auch in einer neuer Serie auf Apple TV+ namensmit. Die Dramedy besteht aus zehn Episoden zu jeweils 30 Minuten. Crudup spielt den Verkäufer Jack, der an seinen ehrgeizigen Plänen zu scheitern droht. Wann die Produktion vonbeginnt, ist noch unklar.