Kurz: Apple mit Vorschlägen bei gescheiterter macOS-11-Installation & Nachschub für Apple TV+: „Losing Alice“ und „For All Mankind“

Man kann schwerlich behaupten, dass der Start von macOS 11 ein reibungsloser war: Der Download des neuen Betriebssystems gestaltete sich zäh – wenn er überhaupt möglich war. Nutzer eines MacBook Pro (2013 und 2014) in der 13-Zoll-Variante berichteten von großen Schwierigkeiten nach dem erfolgreichen Herunterladen von Big Sur: So starrten viele Anwender auf einen schwarzen Bildschirm und mussten zur Kenntnis nehmen, dass der Installationsprozess angehalten wurde und sich nicht mehr fortsetzen ließ.Apple veröffentliche gestern eine neue Version von macOS 11.0.1 mit der Build-Nummer 20B50 – ob diese die Probleme bei der Installation besagter MacBook-Pro-Modelle behebt, bleibt vorerst unklar. Was eher nicht dafür spricht: Apple veröffentlichte auf seiner US-Internetseite ein neues Support-Dokument , das Handlungsanweisungen für Betroffene enthält.Fraglich ist, ob den Anwendern mit dieser Anleitung tatsächlich geholfen ist: Betroffene berichteten bereits bei der Veröffentlichung von Big Sur von erfolglosen Reanimationsversuchen.Apple TV+ wird um neue Inhalte erweitert: Am 22. Januar erscheinen die ersten drei Folgen der israelischen Thriller-Serievon Sigal Avin. Im Mittelpunkt steht die 48-jährige Regisseurin Alice, die überraschend eine Besessenheit für die Drehbuchautorin Sophie entwickelt – und kurz darauf an ihre moralischen Grenzen stößt. Einen Monat später erhalten Fans der SerieNachschub: Die ersten Episoden der zweiten Staffel des US-Dramas stehen ab dem 19. Februar zum Streaming bereit – und spielen zehn Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel: Militärische Konflikte werden auf dem Mond ausgetragen, während auf der Erde der Kalte Krieg herrscht.