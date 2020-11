macOS Big Sur Download nicht möglich

Apple kündigte auf dem "One More Thing"-Event am vergangenen Dienstag an, dass am heutigen Abend macOS Big Sur erscheint – und seit drei Stunden ist der Download freigeschaltet. Wer aber aktuell versucht, macOS 11 herunterzuladen, erhält ständige Fehlermeldungen. Dies ist kein Problem an der eigenen Internetverbindung oder am Mac – sondern bei Apple. Es scheint wohl einen größeren Ausfall der Server-Infrastruktur bei Apple zu geben, denn nicht nur der Download von Big Sur ist gestört, sondern noch viele weitere Dienste.Aktuell ist beispielsweise die Apple Developer Connection gar nicht zu erreichen – und Karten in macOS und iOS funktionieren bei den meisten Nutzern genausowenig. Auch der Mac App Store wie auch der App Store für iOS sind ab und zu nicht zu erreichen. Benutzer berichten, dass der Kauf oder Download von Apps aus den App Stores ebenfalls nicht möglich ist.Ebenfalls betroffen: Die Kaufen-Seiten für die meisten Hardware-Produkte von Apple sind entweder gar nicht (Fehler: "403 – Forbidden") zu erreichen oder laden in Zeitlupe. Will man sich über den Status einer Apple-Store-Bestellung informieren, führt dies momentan auch nicht zu der gewünschten Information, sondern zu einer Fehlerseite.Besonders ärgerlich ist aber, dass der Download von macOS Big Sur entweder gar nicht erst startet, komplett fehlschlägt oder – egal wie schnell die Internetverbindung ist – nur mit wenigen Kilobytes pro Sekunde abläuft.Noch ist vollständig unklar, was diesen Großausfall zu einer Unzeit verursacht hat. Merkwürdig ist, dass Apple Updates wie iOS 14 problemlos an eine viel größere Anzahl an Geräten verteilt – jedoch bei macOS Big Sur die gesamte Infrastruktur ausfällt. Daher ist vollständig unklar, wie lange diese Probleme noch vorherrschen werden – als Nutzer kann man auf jeden Fall nichts gegen diese Probleme unternehmen, außer abzuwarten.Es scheint, als hätte Apple noch ein weiteres Problem verursacht am heutigen Abend: Diverse Nutzer berichten, dass manche Programme seit etwa 21:30 sehr langsam starten. In der MacTechNews.de-Redaktion sind ebenfalls manche Macs von diesem Problem betroffen – jedoch nicht alle.Eine kurze Analyse zeigte, dass nur Programme betroffen sind, welche Apples WebKit nutzen (zum Beispiel Safari, Slack und viele andere Programme). Der Start einer solchen App dauert zwischen 10 und 60 Sekunden – danach funktioniert die App normal. Schaut man sich an, was die App am Starten hindert, findet man die Überprüfung der Code-Signatur. Apple könnte von extern ein Problem mit der Überprüfung von Zertifikaten herbeigeführt haben, so dass es derzeit selbst ohne Update bei vielen Nutzern zu Problemen kommt.Bisher meldeten sich hauptsächlich Nutzer von macOS 10.15 Catalina und Big Sur zu Wort, dass manche Apps gefühlt eine Ewigkeit zu Starten benötigen – doch auch Anwender mit macOS 10.14 Mojave sind betroffen. Bisher ist nicht bekannt, ob es eine Abhilfe gibt – ein einfacher Neustart bringt keine Besserung.Apple scheint soeben manche Probleme in den Griff bekommen zu haben: Der App Store und Mac App Store sind wieder zu erreichen und auch der lokale App-Start unter macOS klappt laut der Rückmeldung einiger Nutzer wieder normal. Noch immer ist unklar, was hier der Grund ist.Obwohl Apple manche Probleme wieder im Griff hat, gelingt der Download und die Installation von macOS Big Sur bei den meisten Benutzern immer noch nicht. Entweder bricht der Download ab oder kurz nach der Installation meldet die Software-Aktualisierung, dass die Überprüfung fehlgeschlagen ist – wahrscheinlich konnte die Code-Signatur nicht überprüft werden. Ein erneuter Download ist aktuell nicht möglich – die Software-Aktualiseirung meldet dann sofort einen Fehler:Derzeit ist kein Workaround für diese Probleme bekannt. Aktuell können Nutzer nur abwarten, bis Apple diese Probleme löst.Wer sich aktuell wundert, dass iCloud keine Dateien mehr synchronisiert oder die Foto-Bibliothek sich nicht aktualisiert, ist nicht alleine: Auch diverse iCloud-Dienste sind aktuell ausgefallen.Apple hat nun auch die Statusseite aktualisiert und bestätigt nun den Fast-Komplettausfall der Infrastruktur. Sehr ärgerlich: Auch Zahlungen über Apple Pay sind derzeit nicht möglich. Selbst wenn eine Karte hinterlegt ist, gelingt die Zahlung an einem Bezahlterminal nicht.