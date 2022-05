Jede Menge Apple-Konkurrenz: Google zeigt eigene Uhr, ein Tablet, Kopfhörer und das Pixel 7

Pixel Watch

Pixel Tablet

Pixel Buds Pro

Pixel 7 und 7 Pro

Google stellt auf der eigenen Google-I/O-Messe jede Menge neue, eigene Hardware vor – ein deutliches Zeichen, dass sich der Suchmaschinengigant nicht länger nur auf Dritthersteller verlassen, sondern mit eigenen Produkten den Markt aufmischen will. Die Produkte von Apple zeichnen sich unter anderem durch die perfekte Integration von Hard- und Software aus – und Google scheint dieses Ziel nun verstärkt verfolgen zu wollen.Apple ist mit der Apple Watch sehr erfolgreich – von den Stückzahlen wie auch vom Umsatz her. Zwar gab es bisher schon einige Uhren mit Googles WearOS, allerdings stets von Drittherstellern und nicht von Google selbst. Dies wird sich in diesem Jahr ändern – im Herbst kommt die Google Pixel Watch samt WearOS 3 auf den Markt:Anders als die Apple Watch ist die Pixel Watch rund – bringt aber auch einen Sensor zur Pulsmessung mit und taugt, genau wie die Apple-Uhr, als Schlaf-Tracker. Auch eine digitale Krone ist mit an Bord und Google sagt, dass diese haptisches Feedback beim Drehen bietet. Google nannte noch keinen Preis für die Pixel Watch – und viele Details der Google-Uhr bleiben bis zur Präsentation Ende 2022 noch im Dunklen.Aktuell ist Google nicht selbst auf dem Tablet-Markt aktiv – der letzte Versuch fand 2018 mit dem "Pixel Slate" statt. Doch dieses Tablet lief nicht mit Android, sondern mit Chrome OS. Google kündigte nun in einem sehr knappen Werbeclip ein neues Tablet an – das Pixel Tablet. Dies soll mit einer angepassten Version von Android ausgeliefert werden und laut dem Unternehmen die optimale Ergänzung zu den Google-Handys sein:Interessenten müssen sich allerdings noch gedulden: Das Pixel Tablet wird nicht mehr in diesem Jahr ausgeliefert, sondern erst 2023. Auch hier ist noch kein Preis bekannt.Die AirPods Pro sind sehr beliebt und auch diesen Markt will sich Google nicht entgehen lassen. Google präsentierte auf der Google I/O einen direkten Konkurrenten der AirPods Pro: die Pixel Buds Pro. Genau wie die Apple-Kopfhörer bringen die Pixel Buds Pro aktive Umgebungsgeräuschunterdrückung mit und sollen laut Google 7 (mit ANC) bis 11 (ohne ANC) Stunden mit einer Akkuladung durchhalten.Auch eine weitere Technologie der AirPods Pro kopiert Google: Spatial Audio. Dies soll allerdings nicht zur Markteinführung am 21. Juli 2022 verfügbar sein, sondern bis Ende des Jahres als Update nachgereicht werden. Die Google Pixel Buds Pro stehen in vier Farben zum Kauf bereit – der Preis liegt bei 199 Dollar.Komplett unerwartet hat Google auch einen ersten Ausblick auf die im Herbst erscheinenden Smartphones gewährt. Das Pixel 7 und Pixel 7 Pro kommen mit einer komplett veränderten Kamera-Leiste daher – und sollen laut Google die zweite Generation des Google-Tensor-Prozessors mit gesteigerter Leistung mitbringen.Ferner teilt Google mit, dass die neue Generation sofort mit dem sich aktuell im Beta-Stadium befindlichen Android 13 ausgeliefert wird. Den Preis des im Herbst 2022 erscheinenden Pixel 7 und 7 Pro nannte Google nicht.