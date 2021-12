Kurz: Apple TV+ arbeitet an Doku über „James Bond“-Musik +++ Disney+ unterstützt nun SharePlay

„The Sound of 007“ kommt im Oktober 2022

SharePlay für Disney+ auf dem iPhone, iPad und Apple TV

Der Streamingdienst Apple TV+ ist mittlerweile deutlich breiter aufgestellt als noch vor etwa einem Jahr: Neben einigen Spielfilmen und vielen Serien finden sich auch Dokumentationen, die einen näheren Blick wert sind. So scheint Apple vor allem an eingehenden Analysen musikalischer Ausnahmeerscheinungen Gefallen gefunden zu haben:beleuchtet anhand exklusiver Interviews den Werdegang der gleichnamigen New Yorker Band – und das ausgiebig über zwei Stunden. Die achtteilige Doku-Serienimmt sich jener Musiker an, die in jenem Jahr die (Pop-)Kultur und Politik maßgeblich beeinflussten.Laut Deadline widmet sich Cupertino nun einem neuen Projekt:ist ein Dokumentarfilm, der sich intensiv mit der Filmmusik von sechs Jahrzehntenauseinandersetzt, beginnend mit. Der Film wird von MGM, Eon Productions und Ventureland produziert und laut 007.com mit Interviews und Archivmaterial aufwarten. Die Veröffentlichung finde zum 60-jährigen Jubiläum vonim Oktober 2022 statt.Das Video-on-Demand-Portal Disney+ findet nach wie vor regen Zulauf – und könnte Prognosen von Digital TV Research zufolge den bisherigen Platzhirsch Netflix in wenigen Jahren überholen. Nun prescht der Streamingservice vor – und bietet im Gegensatz zu vielen anderen großen Konkurrenzdiensten ab sofort Unterstützung für Apples SharePlay.Dank SharePlay ist es Anwendern möglich, auf bereitgestellte Inhalte synchron zuzugreifen – Apples Dienste wie Apple Music und Apple TV+ sind bereits dafür ausgelegt, mittlerweile sind auch die Apps anderer Anbieter wie ARTE und Spotify mit dem Feature kompatibel (siehe hier ). Bis zu 32 Teilnehmer können Disney+ über FaceTime gleichzeitig genießen – unter bestimmten Bedingungen: Alle Nutzer benötigen ein gültiges Abonnement, außerdem muss auf den Geräten mindestens iOS, iPadOS oder tvOS 15.1 installiert sein. Auf dem Mac hielt SharePlay zwar mit macOS 12.1 Einzug, allerdings stellt Disney keine gesonderte App für Apple-Rechner bereit.