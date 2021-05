Amazon kauft MGM für 8,5 Milliarden US-Dollar: James Bond und mehr wechseln den Besitzer

MGM weiter für "große Geschichten" zuständig

MGM-Archiv ist ein "wahrer Schatz"

Auswirkungen auf Apple TV+ und Netflix sind unklar

Die Gerüchte der vergangenen Wochen haben sich bestätigt, das Geschäft ist unter Dach und Fach: Amazon übernimmt Metro-Goldwyn-Mayer. Für knapp 8,5 Milliarden US-Dollar wechseln damit mehr als 4.000 Filme und ein umfangreicher Katalog mit Fernsehserien den Besitzer. Das vor fast hundert Jahren gegründete Unternehmen, dessen Markenzeichen der legendäre brüllende Löwe ist, soll unter den Fittichen des Online-Händlers auch weiterhin Filme und TV-Shows produzieren.Die Übernahme des Hollywood-Studios erfolgt im beiderseitigen Einverständnis. Das gaben die Unternehmen in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Für Amazon stellt der Schritt die größte Übernahme dar, welche der Konzern jemals in seiner rund 26-jährigen Geschichte im Unterhaltungssektor getätigt hat. Der Online-Händler will mit dem Erwerb von MGM nach eigenem Bekunden die hauseigenen Amazon Studios ergänzen. Diese legen den Fokus überwiegend auf die Produktion von Serien für den Streamingdienst Amazon Prime Video. Metro-Goldwyn-Mayer soll der Verlautbarung zufolge auch zukünftig "große Geschichten" erzählen.Amazon sieht den Wert von MGM vor allem im umfangreichen "Schatz", welchen das Archiv des Unternehmens darstellt ( Wikipedia). Zum Katalog des Hollywood-Studios gehören unter anderem die James-Bond-Filme und die "Rocky"-Reihe sowie unzählige Klassiker wie etwa "Basic Instinct", "Thelma & Louise" oder "Der rosarote Panther". Darüber hinaus verschafft sich Amazon durch den Kauf Zugriff auf Fernsehserien wie "Fargo" oder "Vikings". Zum Repertoire von MGM gehören auch bereits angekündigte Streifen wie "Keine Zeit zu sterben", der nächste Bond-Film mit Daniel Craig, oder "House of Gucci". In den Trophäenschränken von Metro-Goldwyn-Mayer stehen mehr als 180 Oscars und über 100 Emmy-Awards.Welche Auswirkungen die Übernahme auf den weltweiten Streaming-Markt und damit auch Apple TV+ haben wird, ist derzeit nicht bekannt. Als wahrscheinlich darf jedoch gelten, dass der Online-Händler den überwiegenden Teil des erworbenen Film- und Fernseharchivs dem hauseigenen Angebot Amazon Prime Video hinzufügt. Ob die Inhalte auf Dauer aus anderen Diensten wie Netflix verschwinden, bleibt abzuwarten, bislang hat sich Amazon zu den genauen Plänen nicht geäußert. Berichten zufolge war Apple vor etwas mehr als einem Jahr ebenfalls am Kauf von Metro-Goldwyn-Mayer interessiert, um sich Inhalte für Apple TV+ zu sichern. Die Verhandlungen führten allerdings nicht zu einem Abschluss, sodass jetzt Amazon zum Zuge kam.