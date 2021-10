Streaming-Prognose: Disney+ der Überflieger der nächsten Jahre, Apple TV+ weiterhin abgeschlagen

Disney+ übernimmt Marktführerschaft

Netflix nur noch auf Platz 2

Apple abgeschlagen

Apple wird es mit dem hauseigenen Streamingdienst TV+ auch in absehbarer Zukunft nicht gelingen, an Marktriesen wie Netflix oder Disney+ heranzurücken. Das geht aus einer Analyse von Digital TV Research hervor. Demzufolge kann TV+ die Abonnentenzahl in den kommenden Jahren zwar steigern, doch im Vergleich zu den Platzhirschen sei der Wert trotzdem weiterhin gering.Der größte Gewinner unter den Streamingdiensten für Filme und Serien werde in den nächsten Jahren Disney+ sein, so die Marktforscher von Digital TV Research. Die Studie prognostiziert für den Entertainment-Riesen eine gewaltige Steigerung an Kunden. Bis zum Jahr 2026 soll der Streamingdienst demnach 284,2 Millionen zahlende Abonnenten vorweisen. Das ist zwar leicht unter dem Wert, den die Marktforscher vor rund einem halben Jahr für den gleichen Zeitraum angaben (294 Millionen), doch Disney+ würde damit Netflix als meistgenutzten Video-Streamingdienst überholen. Aktuell hat Disney+ etwa 117 Millionen Kunden.Zu den größten Wachstumstreibern für Disney+ gehöre der asiatische Markt – bis 2026 kommen demzufolge 43 Prozent der Abonnenten aus asiatischen Ländern, wo der Streamingservice unter der "Hotstar"-Marke läuft.Der derzeitige Platzhirsch Netflix käme laut Digital TV Research bis zum Jahr 2026 auf rund 271 Millionen Abonnenten (Prognose von vor einem halben Jahr: 286 Millionen) und würde damit die Marktführung an Disney+ verlieren. Momentan liegt Netflix mit über 200 Millionen Kunden noch deutlich vorne.Der dritte im Bunde wäre weiterhin Amazon Prime Video. Der Streamingdienst des Versand- und Cloud-Riesen wachse innerhalb der nächsten fünf Jahre auf rund 243 Millionen Abonnenten, so die Marktforscher . Die Top 3 der Streaminganbieter (Disney+, Netflix und Amazon Prime Video) würden damit die Hälfte des weltweiten SVOD-Marktes (Subscription-Video-on-Demand) unter sich aufteilen.Dahinter sollen asiatische Anbieter wie Tencent mit eigenen Diensten auf Abonnentenzahlen von 98,7 Millionen kommen. Auch US-Anbieter HBO spiele mit 76,3 Millionen Kunden eine bedeutende Rolle. Apple hingegen könne mit TV+ voraussichtlich nicht zu den Big Playern aufschließen. Das Unternehmen aus Cupertino komme bis 2026 voraussichtlich auf 35,6 Millionen Abonnenten, was deutlich unter den führenden Anbietern liegt.