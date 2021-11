Kurz: Safari Technology Preview mit 120 Hertz kompatibel +++ Spotify und ARTE mit Unterstützung für SharePlay

Safari unterstützt bald 120 Hertz auf dem MacBook Pro

Zu den besonderen Eigenschaften eines Produkt von Apple zählt üblicherweise, dass Hardware und Software hervorragend aufeinander abgestimmt sind. Ausnahmen bestätigen aber die Regel: Das ProMotion-Display des neuen MacBook Pro liefert zwar variable Bildwiederholraten mit bis zu 120 Hertz – allerdings müssen Apps dieses Feature auch unterstützen. Auch Apples hauseigene Anwendungen sind nicht allesamt mit dieser Funktion kompatibel – besonders auffällig ist dies beim Internetbrowser Safari (siehe hier ). Allzu lange müssen sich Nutzer aber nicht mehr gedulden, ehe ihre Geräte ProMotion auch in Safari voll ausspielen können: Auf dem Entwicklerportal findet sich die Safari Technology Preview in der neuen Version 135. Apple nennt weiche Scrolling-Animationen in 120 Hertz als einen der wesentlichen Vorzüge des Updates.Mit iOS 15.1 ist es Anwendern möglich, auf TV-Sendungen, Filme sowie Musik über einen FaceTime-Anruf synchron zuzugreifen. Auch die Bedienelemente sind für alle Teilnehmer des Gesprächs zugänglich: So muss nicht eine Person allein einen Film vorspulen oder Musik pausieren. Das Feature steht nicht nur für Apple-Anwendungen zur Verfügung – Drittanbietern ist es ebenfalls möglich, die Funktion zu implementieren. Das geschieht aktuell noch etwas schleppend, allerdings ziehen immer mehr bekannte Marken nach: Auch Spotify erlaubt das gemeinsame Hören von Musik per FaceTime – sofern es sich bei den Nutzern allesamt um Premium-Kunden des Dienstes handelt. Nähere Informationen finden sich in einem Support-Dokument, allerdings ist die Einrichtung recht einfach: Anwender müssen lediglich Inhalte der Spotify-App öffnen, während sie in einem FaceTime-Telefonat sind. Auch der öffentlich-rechtliche Sender ARTE setzt mittlerweile auf SharePlay: Seit Version 5.27 stehen die Reportagen, Dokumentationen und Filme der Mediathek für den gemeinsamen Zugriff bereit. Spotify im App Store ARTE im App Store