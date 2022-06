Kurz: Apple kann Store-Gewerkschaft nicht verhindern +++ MacBook Pro M2 mit steigenden Lieferzeiten

MacBook Pro M2: Von sofort lieferbar bis "9. August"

Wie bereits mehrfach berichtet, führt Apple einen vehementen Kampf gegen gewerkschaftliche Organisation von Mitarbeitern. Dabei schreckt das Unternehmen auch vor rechtlich ausgesprochen zweifelhaften Methoden (Zwangsteilnahme an Seminaren gegen Gewerkschaften) sowie der Zusammenarbeit mit einer fast schon verrufenen Kanzlei nicht zurück. Allen Einschüchterungen und Drohungen zum Trotz hat nun aber der erste Apple Store der USA dafür gestimmt, einer Gewerkschaft beizutreten.Mit 65 zu 33 Stimmen ging die Abstimmung zugunsten der Bestrebungen aus – sicherlich auch dadurch befeuert, wie Apple die geplante Organisation erst kurz zuvor in Atlanta zerschlagen hatte . In Towson, Maryland könnte somit etwas den Anfang genommen haben, das sich bislang erfolgreich verhindern ließ – angeblich gibt es mehr als 20 andere Stores, in denen die Maßnahmen ebenfalls fortgeschritten sind. Der New York Times zufolge hatte Apple auch in Towson nicht vor befremdlichen Desinformationskampagnen zurückgeschreckt, beispielsweise wurde den Mitarbeitern erklärt, Gewerkschaften hätten in der Vergangenheit die Beförderung von schwarzen Beschäftigten verboten.(Store Sicherlich überrascht diese Meldung niemanden, denn ein Blick auf die sonstige Modellpalette zeigt bereits, wie angespannt die Situation ist. Auf ein neues MacBook Pro 16" wartet man durchschnittlich zwei Monate, beim MacBook Pro M2 kann es nun ebenfalls August werden. Die gute Nachricht allerdings: In den beiden Standardkonfigurationen geht Apple immer noch davon aus, Bestellungen innerhalb weniger Tage auszuführen. Wer sich heute zum Kauf entschließt, soll das Notebook demnach kommenden Freitag in Empfang nehmen.Sobald man hingegen andere Ausstattung benötigt, beispielsweise mehr Unified Memory oder internen Speicher, ist bereits mit der Prognose "Juli" konfrontiert. Soll es die Top-Variante mit 24 GB RAM sein, spricht Apple sogar davon, erst bis zum 9. August zu liefern. Man darf gespannt sein, wie es sich im kommenden Monate beim MacBook Air verhält. Vermutlich schießen die Lieferzeiten dann deutlich stärker in die Höhe, zumal sich in vielen Diskussionen immer mehr die Meinung breitmacht, das Air sei verglichen mit dem Pro das bessere Angebot.