Apple mit mehr Gegenwind bei „Union Busting“: Wunsch nach Gewerkschaft wird neben USA auch in UK laut

Viel Kritik an Apple – andere Stores zeigen Interesse an Gewerkschaft

Apples Reaktion fällt etwas beliebig aus

In den vergangenen Wochen fiel Apple nicht gerade damit auf, Mitarbeiter der hauseigenen US-Stores bei der Gründung einer Gewerkschaft zu unterstützen – ganz im Gegenteil: Der Konzern beauftrage die einschlägig bekannte Kanzlei Littler Mendelson, um Ambitionen dieser Art im Keim zu ersticken. Tatsächlich scheint dieses Vorgehen von Erfolg gekrönt zu sein: Der Store in Atlanta (Bundesstaat Georgia) ließ trotz großer Fortschritte von dem Vorhaben ab, sich gewerkschaftlich zu organisieren. In anderen Niederlassungen in den USA gibt es ebenfalls Initiativen dieser Art. Im Vereinigten Königreich muss sich Apple wohl vermehrt auf Konfrontationen mit Gewerkschaften einstellen.Einem Bericht der Glasgow Times zufolge treten die Mitarbeiter des Apple Stores in Glasgow nun der Gewerkschaft GMB bei. Ein im Artikel zitierter Angestellter behauptet, dass Apple zwar Mitarbeiterforen eingerichtet habe, um Unmut zu äußern, allerdings seien diese fruchtlos – das vom Unternehmen eingeholte Feedback werde schlicht ignoriert. Neben einer Gehaltserhöhung sei Lohntransparenz und eine gemeinsame Stimme erforderlich, so der Mitarbeiter. Aktuell verdienten Angestellte des Apple Store Glasgow etwa 12 Pfund (etwa 14,12 Euro) pro Stunde, erklärt ein Betroffener der Filiale gegenüber der Zeitung. Laut GMB gebe es zudem noch einig weitere Probleme: Apple mangle es an Respekt für die Mitarbeiter und die Verteilung der Schichten sei ungerecht. Die Gewerkschaft habe außerdem weitere Anfragen anderer Apple Stores aus ganz Großbritannien erhalten.Apple könne nicht den Kopf in den Sand stecken und darauf hoffen, dass der Wunsch nach gewerkschaftlicher Organisation verschwindet, so die GMB. Ein Sprecher des Konzerns scheint sich davon wenig beeindruckt zu zeigen und reagierte mit den mittlerweile üblichen Stehsätzen: Man schätze sich glücklich über die unglaublichen Mitarbeiter im Einzelhandel und biete starke Leistungen an, darunter eine private Krankenversicherung, bezahlte Elternzeit sowie weitere Vorteile.