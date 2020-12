Kurz: Apple Fitness+ startet am 14. Dezember, zwei Werbespots zu den AirPods Max

Fitness+: Ab 14. Dezember, aber nicht in Deutschland

Werbespots zu AirPods Max

Im September kündigte Apple zusammen mit dem iPad Air der 4. Generation und dem HomePod mini einen neuen Dienst an: Apple Fitness+. Dabei handelt es sich um ein "Online-Fitnessstudio" – Trainingseinheiten werden mit der Apple Watch überwacht und zu diversen verschiedenen Workouts stehen Videos von professionellen Trainern zur Verfügung. Im September kündigte Apple noch keinen konkreten Erscheinungstermin an – nun steht dieser aber fest.Am 14. Dezember soll Apple Fitness+ für monatlich 9,99 US-Dollar zur Verfügung stehen – alternativ kostet der Dienst 79,99 US-Dollar pro Jahr. Besitzer einer Apple Watch erhalten einen Monat kostenlos. Kauft man eine neue Apple Watch, erhält man gar drei Gratis-Monate. Allerdings startet Fitness+ zuerst in englischsprachigen Ländern (Australien, Kanada, Irland, Neuseeland, Großbritannien und USA) – ein Starttermin für andere Länder ist nicht bekannt. Möglicherweise liegt dieser aber nicht in allzu ferner Zukunft: Da nicht mit Rechteinhabern verhandelt werden muss, sondern wahrscheinlich nur die Videos und Instruktionen zu übersetzen sind, könnte der Dienst vielleicht in naher Zukunft in weiteren Ländern starten.Apple präsentierte gleich zwei Werbespots zu den neuen AirPods Max – "Introducing AirPods Max" und "Journey into Sound". Im ersten Video stellen zwei Apple-Manager (Evans Hankey, VP of Industrial Design und Gary Geaves, VP of Acoustics) die neuen Over-Ear-Kopfhörer vor – die Präsentationsart erinnert sehr an die ehemaligen Videos von Jony Ive:Das zweite Video zeigt einen Träger der neuen AirPods Max, welcher sich dank der aktiven Umgebungsgeräuschunterdrückung vollständig in der Musik verliert – bis er die ANC deaktiviert und wieder in der echten Welt landet:Wer entweder AirPods Max verschenken oder sich selbst zu Weihnachten mit den Over-Ear-Kopfhörern beschenken will, hat wahrscheinlich Pech: Alle Farben sind frühestens am 8. Januar lieferbar – meist jedoch erst in 12 bis 14 Wochen.