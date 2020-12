AirPods Max: Erste Reaktionen und zahlreiche weitere Details

Preisdiskussion

Apple beendete Monate des Spekulierens und schaffte mit der Vorstellung der AirPods Max Tatsachen. Zum Preis von knapp 600 Euro sollen die Bügelkopfhörer ab nächster Woche ausgeliefert werden, Bestellungen sind bereits heute möglich. Einen ersten Rundum-Überblick bietet die folgende Meldung: . Wie bei jeder Apple-Ankündigung begannen natürlich umgehend intensive Diskussionen.Die in Foren am häufigsten zu lesende Reaktion auf Apples neue Kopfhörer bezieht sich auf den Preis. Dieser ist höher als im Vorfeld spekuliert und auch im Marktumfeld nicht gerade im günstigen Bereich angesiedelt. Bevor man hierzu aber eine sinnvolle Aussage treffen kann, muss man erst Erfahrungs- und Testberichte abwarten. Vorher lässt sich kaum einschätzen, ob die AirPods Max ihren hohen Preis zu Recht tragen.Recht umstritten ist in den Diskussionen das Design, welches übrigens ganz ohne Apple-Logo auskommt. Dies spiegelt sich auch in der redaktionsinternen Unterhaltung wider. Während man die gebotenen Farben ganz eindeutig in den Bereich "Geschmacksache" rücken kann, ist manch einem das Design zu unambitioniert, andere halten es für zu klobig. Gleichzeitig gibt es aber hingegen Stimmen, die Materialauswahl und Formensprache für ausgesprochen gelungen halten. Die "Damenhandtasche", wie das Smart Case schon mehrfach in Foren tituliert wurde, hat bislang eher wenige Fans.Auch für die AirPods Max lässt sich die Hardwareversicherung "AppleCare+" abschließen. Während diese normalerweise für Kopfhörer 39 Euro kostet, sind es im Falle der AirPods Max 59 Euro. Monatspolicen bietet Apple, anders als bei iPhones und iPads, nicht an. Gibt man zusätzlich zu den knapp 600 Euro Kaufpreis noch besagte 59 Euro aus, beträgt die Pauschale zur Reparatur unabsichtlicher Beschädigungen 29 Euro (2x binnen 12 Monaten zu nutzen). Diebstahl und Verlust sind wie üblich nicht abgedeckt.Der Kauf beinhaltet neben den Kopfhörern auch das Smart Case sowie ein Kabel des Typs Lightning auf USB-C.Die AirPods Max bringen 384 Gramm auf die Waage, was sie zu einem vergleichsweise schweren Produkt macht. Die meisten anderen im Premiumbereich angesiedelten Kopfhörer bewegen sich in der Größenordnung zwischen 250 und 350 Gramm. Beyerdynamics Amiron Wireless wiegen allerdings ebenfalls 380 Gramm.Apple spricht in den technischen Daten von 20 Stunden Laufzeit, egal ob man in dieser Zeit telefoniert oder Musik mit aktiver Geräuschunterdrückung hört. Innerhalb von 5 Minuten lassen sich 1,5 Stunden Nutzungszeit nachtanken. Bei diesem Wert ist zu beachten, dass der Akku im Test komplett entladen war – damit also höchstwahrscheinlich wesentlich schneller lud, als wenn die Testkapazität bei 50 oder gar 80 Prozent liegt.