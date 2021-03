Kurioser Bug in iCloud: Wenn ein seltener Name bei jedem Login zum Absturz führt

"True" ist als Nachname nicht zulässig

Ihr Name ist Rachel India True – und genau das ist seit einiger Zeit ihr Problem. Die US-amerikanische Filmschauspielerin, deren Nachname echt und kein Künstlername ist, hat nämlich seit über einem halben Jahr keinen Zugriff mehr auf ihr iCloud-Konto. Wenn sie sich in Apples Cloud-Dienst einloggen will, stürzt der Service auf ihrem iPhone mit einer Fehlermeldung ab.Als Grund dafür, dass iCloud nicht mehr antwortet, erklärt das Smartphone, der boolesche Wert "True" sei in der Property "lastName" nicht zulässig. Rachel Trues Nachname bringt also Apples System aus dem Tritt. Offenbar ist den Entwicklern des Unternehmens vor gut sechs Monaten bei der Programmierung der Auswertung des entsprechenden Eingabefelds oder der Konteneinstellungen für iCloud auf dem iPhone ein Lapsus unterlaufen: Die Zeichenkette "True" wird allem Anschein nach automatisch in den booleschen Ausdruck für "Wahr" konvertiert. Das System akzeptiert jedoch an dieser Stelle einen solchen Datentyp nicht, zudem gibt es augenscheinlich keine Routine für die korrekte Behandlung dieses Fehlers.Bis vor einem halben Jahr konnte Rachel True ihr iCloud-Konto normal nutzen, Apple muss also zwischenzeitlich eine Änderung in der Programmierung von iCloud vorgenommen haben. Die Schauspielerin meldete den Bug seinerzeit umgehend und hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten mehrfach stundenlang mit Support-Mitarbeitern des iPhone-Konzerns telefoniert. Allerdings ohne Erfolg: Bis heute dauert der unerfreuliche Zustand an. Apple sah sich bislang außerstande, den Fehler zu beheben, und bot True lediglich eine Rückerstattung der gezahlten Beträge für den von ihr gebuchten Speicherplatz an.Rachel True veröffentlichte daraufhin Ende Februar auf Twitter ein Bildschirmfoto der iCloud-Fehlermeldung und einen bitteren Kommentar. Sie fühle sich an die Zeiten mittlerweile "toter" Programmiersprachen wie "Kobalt" (gemeint ist wohl Cobol) erinnert, schreibt die Schauspielerin. In zahlreichen Reaktionen auf ihren Tweet geben Nutzer des Kurznachrichtendienstes mehr oder weniger ernst gemeinte Ratschläge zur Behebung des Problems. Unter anderem wird True empfohlen, ihren Namen zu ändern oder den Computer neu zu starten. Ob auch der Nachname "False", welcher in deutschen Telefonbüchern immerhin dreimal zu finden ist, zu derartigen Problemen mit iCloud führt, ist nicht bekannt.