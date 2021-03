Neues Apple-Tool ermöglicht den Transfer von iCloud-Fotos und -Videos zu Google

Aktuell nur für Google Fotos

Ausnahmen von der Übertragung

Voraussetzungen

Wer Fotos oder Videos mit dem iPhone erstellt, kann auf Wunsch die gesamte Mediathek in die iCloud hochladen und so auch mit anderen Geräten auf die Dateien zugreifen. Das ist praktisch, solange der Anwender seinem iDevice treu bleibt. Wer sich hingegen einen Zugang auf Fotos und Bewegsbilder der iCloud-Mediathek mit einem Betriebssystem wie Android sichern möchte, ist mit einem anderen Dienst oft besser beraten: So steht beispielsweise Google Fotos als App für Android wie iOS bereit. Ein Umzug sämtlicher Daten auf die Google-Plattform war aber bislang nur möglich, indem diese mühsam manuell übertragen wurden. Ein neues Tool von Apple vereinfacht ein solches Vorhaben nun ungemein.Apple klärt in einem Support-Dokument über die neue Funktion auf. Um Fotos und Videos an den Google-Service zu übertragen, muss Cupertinos Datenschutz-Portal bemüht werden. Nach dem Log-in stehen dem Nutzer fünf Punkte zur Verfügung – einer davon ist neu: Der Bereich „Eine Kopie deiner Daten übertragen“ nennt die Anzahl an Bildern und Videos, die für den Transfer infrage kommen. Außerdem informiert Apple über den ungefähren Speicherbedarf – nur wenn beim Zieldienst ausreichend Speicherplatz frei ist, kann die vollständige Übertragung durchgeführt werden. Apropos Zieldienst: Aktuell steht lediglich Google Fotos als entsprechender Service zur Auswahl bereit.Dem Nutzer steht es frei, sämtliche Dateien zu transferieren oder diese auf Bilder oder Videos zu beschränken. Eine Löschung der Inhalte in der iCloud-Mediathek erfolgt nicht. Laut Apple dauert die Übertragung zwischen drei und sieben Tagen. Das Unternehmen prüft in der Zwischenzeit, ob die Anfrage tatsächlich auf den Anwender zurückgeht. Außerdem behält sich das Cupertino vor, einige RAW-Dateien, intelligente Alben, Live Photos sowie manche Metadaten von der Übertragung auszuschließen. Bei bearbeiteten Bildern wird die aktuelle Variante, nicht jedoch das Original übertragen.Neben einem Google-Account mit ausreichendem Speicherplatz bedarf es auch einer Apple-ID, welche mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt ist. Außerdem steht der neue Dienst noch nicht in allen Ländern bereit: In den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union lässt sich der Transfer aber uneingeschränkt nutzen. Allzu selbstlos dürfte dieser Akt Cupertinos aber nicht sein: Das Tool kommt gesetzlichen Forderungen wie dem Recht auf Datenübertragbarkeit zuvor.