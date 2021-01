AirTags: Video aus Pairing-Prozess soll Apple-Etiketten zeigen

Video vom Pairing-Prozess

Erscheinungsdatum im März?

Bereits im Sommer 2019 fanden sich erste Hinweise in einer frühen Beta-Version von iOS 13, dass Apple an smarten Etiketten arbeitet. Diese erleichtern das Auffinden von wichtigen Gegenständen wie zum Beispiel der Geldbörse. Die AirTags, so der wahrscheinliche Name, sollen nicht im Mobilfunknetz operieren, sondern sich die Verbreitung von iOS-Geräten zu Nutze machen: Hat der Eigentümer einen Gegenstand mit Etikett verloren, melden andere iOS-Geräte anonymisiert den Standort des verlorenen Gegenstandes an den Eigentümer.Zuerst ging die Gerüchteküche davon aus, dass Apple die AirTags im Herbst 2019 vorstellt – doch auf der Präsentation des iPhone 11 verlor Apple kein Wort zu den Etiketten. Auch das Frühjahr 2020 verstrich ohne entsprechende Präsentation und auf den drei Apple-Events in diesem Herbst 2020 fehlte von den AirTags jede Spur. Es ist vollständig unklar, was zu den Verzögerungen geführt hat – da sich aber erste Hinweise in iOS 13 wiederfanden, ist davon auszugehen, dass Apple die Einführung bereits für Herbst 2019 plante.Jon Prosser, bekannter Apple-Leaker mit hoher Treffer-Quote, will an eine von Apple erstellte Animation gekommen sein, welche beim Koppeln der AirTags erscheinen soll:Im Video ist die kurze Animation ab Zeitstempel 6:50 zu sehen. Die AirTags scheinen über eine Unterseite aus Metall zu verfügen, auf welcher das Apfel-Logo wie auch der Schriftzug "AirTag – Designed by Apple in California – Assembled in China – Bluetooth LE – Ultra Wideband" zu sehen ist. Das eigentliche Gehäuse besteht anscheinend aus weißem Plastik.Nach wie vor ist unklar, wann Apple die AirTags tatsächlich vorstellt – der nächstmögliche Termin wäre März. Oftmals präsentiert Apple im Frühjahr neue Produkte und in diesem Jahr steht das MacBook Pro und der iMac mit M1-Chip, neue iPad-Pro-Modelle wie auch neue AirPods auf dem Programm. Sollte eine Einführung im März ausbleiben, müssen sich Interessenten wahrscheinlich bis zum Herbst 2021 gedulden.