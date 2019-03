Kuo: Samsung S10 besser als aktuelle iPhones aufgestellt

Funktionen, die es beim iPhone nicht gibt



Besser in China aufgestellt

Zwölf Jahre nach dem ersten iPhone ist es für Smartphone-Hersteller alles andere als einfach, sich von Mitbewerbern abzusetzen und Alleinstellungsmerkmale zu bieten. Meistens bieten neue Modellreihen eher moderate Änderungen oder konzentrieren sich darauf, bestehende Funktionen zu verbessern. Dies trifft nicht nur auf die Marktführer Apple und Samsung, sondern auch auf die sonstigen Hersteller zu. In einer aktuellen Analyse hat der Branchenexperte Ming-Chi Kuo dargelegt, dass es Samsung nun aber gelungen sei, sich noch einmal abzusetzen. Die neue S10-Serie biete genügend Ausstattung, um nicht nur als "ein Smartphone unter vielen" zu gelten. Aus diesem Grund geht Kuo von sehr hohen Verkaufszahlen aus – und erhöhte seine Verkaufsprognose gar um 30 Prozent.Gleich mehrere Aspekte führen Kuos Ansicht dazu, dass sich Samsung mit dem S10 sehr gut aufgestellt hat. So habe Samsung ein System mit drei Kameras verbaut, in Apples aktuellen Serien ist eine solche Option nicht verfügbar. Außerdem setzt Samsung auf einen Fingerabdrucksensor im Display, der mit Ultraschall arbeitet. Während sich iPhones ebenfalls kabellos aufladen lassen, ging Samsung einen Schritt weiter. Ein S10 kann andere Geräte kabellos mit Strom versorgen – also beispielsweise Kopfhörer oder anderes Qi-kompatibles Zubehör. Die drei Aspekte seien durchaus von Bedeutung, denn Samsung könne dadurch mit handfesten funktionellen Vorteilen werben.Samsung scheint es zudem auf dem chinesischen Markt sehr viel besser als Apple zu ergehen. Kuo spricht von "erheblich höherer Nachfrage" als gedacht. Außerdem laufe Samsungs aktuelles Eintausch-Programm sehr gut und ziehe viele Kunden an. In der Apple-Welt vergeht hingegen noch ungefähr ein halbes Jahr, bis Apple nachziehen oder sich an die Spitze stellen kann – erst im September ist mit der nächsten iPhone-Generation zu rechnen. Dreifach-Kameras sowie Lade-Funktionen für Zubehör gelten dabei als wahrscheinliche Neuerungen.