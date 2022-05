Kuo: Neuer HomePod Ende 2022 oder Anfang 2023

Modell zwischen HomePod mini und HomePod?

Schwere Marktsituation für Apple

Apple stellte den HomePod mini im November 2020 vor – und gab die Einstellung des großen HomePods ohne Namenszusatz im März 2021 bekannt. Seitdem befindet sich die HomePod-Linie unverändert im Angebot – einzig im Oktober 2021 kündigte das Unternehmen farbige HomePod-mini-Varianten an. Doch schon bald soll aktualisierte Hardware erscheinen.Der gewöhnlich sehr gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo will erfahren haben, dass Apple derzeit plant, im vierten Quartal 2022 oder im ersten Quartal 2023 neue HomePod-Hardware zu präsentieren. Kuo dämpft aber die Erwartungen: Größere Hardware-Innovationen seien hier nicht zu erwarten.Es ist allerdings nicht sicher, ob sich Kuo auf den HomePod mini oder den 2021 eingestellten HomePod ohne Namenszusatz bezieht – oder auf ein komplett neues Modell.Bereits seit einiger Zeit geistern Berichte durch die Gerüchteküche, dass Apple ein HomePod-Modell zwischen dem HomePod mini und dem großen HomePod ohne Namenszusatz plant. Auch Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Apple an einem Smartspeaker zwischen dem Mini und dem HomePod ohne Namenszusatz arbeitet. Möglicherweise handelt es sich bei dem von Kuo beschriebenen Gerät um genau dieses HomePod-Modell. Natürlich ist auch möglich, dass Apple an einem HomePod mit Bildschirm arbeitet – ähnlich dem Google Nest Hub und Amazon Echo Show. Doch hier gibt es aktuell keine stichhaltigen Gerüchte, dass ein solches Gerät in näherer Zukunft das Licht der Welt erblicken wird.Noch immer tut sich Apple auf dem Smart-Speaker-Markt schwer: Der 2018 eingeführte HomePod fand zwar aufgrund der klanglichen Qualitäten einige Anhänger – den Massenmarkt erreicht das Gerät allerdings aufgrund des hohen Preises nie. Der HomePod mini soll sich deutlich besser verkaufen – doch Google wie auch Amazon haben mit eigenen, teils noch deutlich günstigeren Angeboten aktuell die Nase weit vorne. Welche Strategie Apple in Zukunft verfolgt, um auf diesem schwierigen Markt doch noch Fuß zu fassen, ist komplett offen.