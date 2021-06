Kuo: Die Apple-Brille kommt – aber erst im zweiten Halbjahr 2022

Zuliefererdaten deuten auf 2022 hin

Bloomberg sieht langen Vorlauf

In Apples geheimen Entwicklungsbereichen arbeiten Ingenieure seit Jahren an einer neuen Produktkategorie. Dass sich Apple intensiv mit Computerbrillen bzw. AR-/VR-Headsets beschäftigt, belegen zahlreiche Hinweise. Neben auffälligen Personalentscheidungen, einem verräterischen Unfallbericht sowie einem Apple-internen Event , herrscht auch unter den bekannten, gut informierten Marktexperten weitgehend Einigkeit. Demnach vergeht nicht mehr allzu viel Zeit, bis Apple ein Headset präsentiert – wenngleich sehr unterschiedliche Aussagen kursieren, wie viele Monate zwischen erster Vorstellung und Marktreife liegen. In früheren Berichten war zu hören, Apple demonstriere die erste Generation des AR-/VR-Devices schon lange vor dem geplanten Verkaufsstart.Nun hat sich auch Ming-Chi Kuo noch einmal eingeklinkt. Ihm liegen Hinweise eines Zulieferers vor, der angeblich zu den Schlüsselpartnern zählt. Angeblich nimmt "Genius" nämlich die wesentliche Rolle ein, Linsensysteme bzw. Kameras für die Apple-Brille zu liefern – wovon es bis zu 15 Stück nach innen und außen geben soll. Erst im zweiten Quartal 2022 werde Apple aber darauf zurückgreifen, woraus Kuo folgert, vorher sicherlich noch kein Apple-Headset in den Geschäften zu sehen. Ohnehin geht er so wie Bloomberg davon aus, dass die erste Version nur auf eine sehr kleine Zielgruppe zugeschnitten ist – auch aufgrund vierstelliger Preise.Im April hatte Bloomberg gemeldet, Apple plane ein kleines Event zur Demonstration der AR-/VR-Pläne. Dieses solle vor Ort in Cupertino stattfinden und Entwicklern einen Blick auf Hardware und Software ermöglichen. Da es sich um eine neue Gerätekategorie handelt, benötigt die Entwicklergemeinde einige Zeit an Vorlauf – nach der Ankündigung sollen demnach noch Monate verstreichen. Vor 2022 rechnet auch Bloomberg nicht mit dem Verkaufsstart, immerhin lebt die Plattform davon, genügend Drittanbieter anzuziehen.