Kuo: Apple spendiert iPhone 14 eine deutlich verbesserte Frontkamera

Kuo: Vorderkamera des iPhone 14 fängt mehr Licht ein

Deutliche Aufwertung der Hauptkamera bei Pro-Modellen

Bei der Präsentation eines neuen iPhones gibt es bestimmte Themenblöcke, die schon seit Jahren immer wieder eine gewichtige Rolle spielen: So nimmt sich Apple üblicherweise etwas länger Zeit, um ausführlich auf die Kamera des Geräts einzugehen. Das iPhone 14, welches im Herbst dieses Jahres erscheint, wird wohl keine Ausnahme darstellen: Neben der Haupt- soll diesmal auch die Frontkamera eine deutliche Aufwertung erfahren. Zu dieser Einschätzung gelangt der Leaker Ming-Chi Kuo, der bereits einige Prognosen zur kommenden Generation getroffen hat.Die Zeiten, in denen die technischen Spezifikationen der Vorderkamera eines iPhones als nebensächlich erachtet wurden, sind längst vorbei: So finden viele Nutzer daran Gefallen, Selbstporträts zu schießen, außerdem nimmt die Bedeutung von Video-Konferenzen stetig zu. Laut Kuo trägt Apple dieser Entwicklung vor allem mit dem iPhone 14 Rechnung: So halte in der kommenden Baureihe eine Blende von etwa ƒ/1.9 Einzug. Zum Vergleich: Das iPhone 13 weist eine ƒ/2.2-Blende auf. Davon profitieren nicht zuletzt Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen, die rauschärmer und heller ausfallen sollten. Ferner gebe es einen neuen Autofokus: Dieser dürfte für eine deutlich höhere Qualität bei Videoanrufen sorgen, behauptet der Analyst. Nutzer erwarte zudem ein besserer Schärfentiefeeffekt im Porträt-Modus. Laut Kuo sind diese Verbesserungen nicht bloß den Pro-Modellen vorbehalten: Apple spendiere allen vier Varianten des iPhone 14 die neue Frontkamera.Hinsichtlich der Hauptkamera verdichten sich die Gerüchte eines 48-Megapixel-Weitwinkelobjektivs: Zuletzt hatten entsprechende Informationen von Kuo und auf der chinesischen Microblogging-Plattform Weibo darauf hingewiesen. Die einzelnen Pixel würden lediglich 1.22 µm messen. Die Kamera sei in der Lage, 8K-Videos aufzunehmen. Allerdings bleiben Käufer der günstigeren iPhone-Varianten außen vor: Die neue Hauptkamera komme nur bei den Pro-Modellen zum Einsatz.