Bloomberg: Apple Watch soll Satelliten-Kommunikation erhalten

Satelliten-Kommunikation für Apple Watch und iPhone

SOS-Feature für Gegenden ohne Mobilfunk

Drei neue Modelle der Apple Watch im Herbst?

Die Apple Watch könnte ein Feature erhalten, das im letzten Jahr bereits als mögliche Neuheit für zukünftige iPhones kursierte: Satelliten-gestützte Kommunikation via Telefon und Textnachricht. Das geht aus dem aktuellen Newsletter "Power On" von Bloomberg-Journalist und Apple-Insider Mark Gurman hervor. Bei der Satelliten-Anbindung soll es sich jedoch nicht um einen "normalen" Kommunikationsweg handeln – vielmehr sei die teure Technologie zunächst ausschließlich für Notfall-Anrufe (beispielsweise für medizinische Hilfe) und Katastrophenmeldungen vorgesehen.Gurman erwähnt die potenzielle neue Apple Watch-Funktion ebenso als mögliches iPhone-Feature. Laut seines "Power On"-Newsletters betrachtet Apple Satelliten-Kommunikation in iPhones und den hauseigenen Uhren als bedeutendes Features, das noch in diesem Jahr in ersten Modellen zum Einsatz kommen könne. Apple-Nutzer würden in dem Fall keine Spezialgeräte wie Garmin inReach Explorer oder Spot-Messenger zur einfachen Satelliten-Kommunikation mehr benötigen.Apple arbeite dazu mit dem Satelliten-Spezialisten Globalstar zusammen, so Gurman. Die Entwicklung eines entsprechenden Features sei schon weit fortgeschritten, sodass ein Marktstart in absehbarer Zeit in Aussicht steht. Im Februar kündigte Globalstar den Kauf von 17 weiteren Satelliten an, um die eigene Serviceleistung für einen potenziellen neuen Großkunden bereitstellen zu können – im Zuge der jüngsten Gerüchte gilt Apple als möglicher Kandidat für besagte Dienste. Mit der Satelliten-Kommunikation wäre es beispielsweise machbar, per Apple Watch oder iPhone einen Notruf ohne Mobilfunkanbindung zu tätigen – was insbesondere in dünn besiedelten Gegenden ohne flächendeckende Mobilfunk-Infrastruktur im Fall der Fälle überlebenswichtig sein kann.Apple plant aktuellen Meldungen zufolge drei neue Modelle der Apple Watch für den Herbst: Außer der Series 8 soll es eine neue SE-Variante und ein Spezialmodell für Extremsportarten geben – Letzteres sei besonders robust. Vor allem die Apple Watch Series 8 und die Spezialvariante gelten als aussichtsreiche Kandidaten für das Satelliten-Feature. Auch das iPhone 14 könnte über entsprechende Funktionen verfügen.