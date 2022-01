Kuo: AirPods Pro 2 erhalten Lossless-Unterstützung und Lautsprecher im Ladecase

Lossless für AirPods Pro 2

Kuo: Ladecase gibt Ton ab, Release im vierten Quartal

Wer beim Hören von Musik möglichst keine Kompromisse eingehen möchte, ist mit Songs in verlustfreier Qualität gut beraten. Im Apple-Kosmos bietet sich dafür Apple Music an: Fast alle Titel des Musikkatalogs unterstützen ALAC (Apple Lossless Audio Codec), sind also mit mindestens 16 Bit und 44,1 Kilohertz aufbereitet. Allerdings benötigen Anwender auch die passende Hardware: Im Portfolio des Konzerns finden sich keine Ohrhörer, welche mit Lossless-Qualität umzugehen in der Lage sind. Auch per Kabel verbundene AirPods Max scheitern an dieser Aufgabe. Dem Analysten Ming-Chi Kuo zufolge soll die zweite Generation der AirPods Pro in dieser Sache für Abhilfe sorgen.In einer Notiz an Investoren, die unter anderem MacRumors vorliegt, nennt Kuo so einige neue Features der kommenden Baureihe der AirPods Pro. Besonders bemerkenswert ist seine Behauptung, diese gingen mit Support für Apple Lossless einher. Wie der Konzern dies zu verwirklichen sucht, bleibt allerdings unklar – zumal der aktuelle Bluetooth-Standard lediglich eine Datentransferrate von 2 Mbit ermöglicht. Erst vor wenigen Tagen erklärte ein Apple-Manager in einem Interview , dass sich das Unternehmen deutlich mehr Bandbreite wünsche.Kuo geht zudem davon aus, dass das Ladecase der AirPods Pro 2 über Lautsprecher verfügen werde. Auf diese Weise könnten Anwender die „Wo ist?“-App bemühen, um einen Ton abzuspielen – und die Ohrhörer leichter lokalisieren. Diese Information deckt sich mit jenen Bildern , die MacRumors im Oktober des vergangenen Jahres zugespielt wurden: Sie zeigen neben einer kleinen Öse für eine Schlaufe auch Lautsprecher in der Hülle. Der Analyst wiederholt auch die Annahme, dass künftige AirPods mit Fitness-Features auftrumpfen – die Aussage zielt aber nicht notwendigerweise auf die AirPods Pro 2 ab. Letztere lassen wohl noch ein wenig auf sich warten: Mit einer Veröffentlichung sei im vierten Quartal dieses Jahres zu rechnen.