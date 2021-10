Bilder sollen AirPods Pro 2 zeigen: Lautsprecher im Ladecase und mehr

AirPods Pro 2: Gleiches Design, neue Sensoren?

Lautsprecher im Case, Öse für Handgelenkschlaufe

Keine Details zu Preisen und Verfügbarkeit

Apple präsentierte erst vor Kurzem brandneue Ohrhörer: Die AirPods 3 sind ihren Vorgängern in wohl allen Belangen überlegen. Im Vergleich zu den AirPods Pro sieht die Lage hingegen weniger eindeutig aus: Letztere verfügen über einen Geräuschunterdrückungs- sowie Transparenz-Modus, außerdem spendierte Cupertino den neuen Modellen auch ein mit MagSafe kompatibles Ladecase. Tatsächlich finden sich aber Aspekte, bei denen die AirPods der dritten Generation die Nase vorn haben: Bei der Akkulaufzeit führen die neuen Ohrhörer, außerdem verfügen diese über Hauterkennungssensoren, welche genauer erkennen, ob sich die Stöpsel wirklich in den Ohren befinden. Nun tauchen Bilder auf, die angeblich die kommende Baureihe der AirPods Pro zeigen. MacRumors wurden einige Bilder zugespielt, auf denen die neuen AirPods Pro zu sehen sein sollen. Optisch scheint nicht allzu viel getan zu haben: Bei den In-Ears ist weiterhin ein Stiel zu sehen, wenngleich die optischen Abstandssensoren der Vergangenheit anzugehören scheinen. Dieser Schritt wäre mehr als nachvollziehbar, da Apple auch bei den AirPods 3 auf oben genannte Hauterkennungssensoren setzt.Die Ladehülle wartet mit interessanten Details auf. Vorn vorn betrachtet lässt sich zwar kein Unterschied zum aktuellen Modell ausmachen, auf der Unterseite sind dagegen Lautsprecher zu sehen: Geht es nach der Quelle, welche die Bilder bereitstellen, so erhält iOS 16 ein neues Feature für das „Wo ist?“-Netzwerk. Zukünftig seien nicht bloß die Ohrhörer in der Lage, einen Ton abzugeben, um auf sich aufmerksam zu machen – auch das Case bediene sich akustischer Signale, um einfacher lokalisiert werden zu können. Beim genaueren Betrachten sticht zudem ein weiterer Unterschied ins Auge:An der Seite der Hülle befindet sich eine kleine Öse, um eine Schlaufe zu befestigen – bislang kommen sämtliche AirPods-Modelle ohne eine solche Finesse aus.Weitere Einzelheiten, etwa zum Preis oder zur Veröffentlichung, nennt der Bericht nicht. Laut Bloomberg-Journalist Mark Gurman weise die neue Generation der AirPods Pro erweiterte Bewegungssensoren auf, um ausgewählte Fitness-Funktionen zu ermöglichen. Ein Release im Jahr 2022 erscheint aber durchaus realistisch: Das aktuelle Modell ist bereits seit zwei Jahren auf dem Markt.