Konzept: So könnte das Apple-Headset aussehen

Konzeptbilder des Headsets

Vorstellung im Sommer auf der Worldwide Developers Conference?

Dass Apple an einem Virtual-Reality-/Augmented-Reality-Headset arbeitet, ist ein offenes Geheimnis: Alle ernstzunehmenden Gerüchtequellen berichten, dass Apple aktuell ein solches Gerät entwickelt. Der gewöhnlich gut informierte Mark Gurman geht sogar davon aus, dass Apple das Headset schon im kommenden Jahr ankündigt – aber unter Umständen müssen sich Kunden noch etwas länger gedulden, bis das Gerät in den Handel kommt. Denn die Genehmigungsverfahren sind komplex und Entwickler benötigen Zeit, um Software für das Headset zu programmieren.In letzter Zeit kamen Berichte auf, nach denen das Headset kein iPhone, iPad oder Mac benötigt, um zu funktionieren. Ein Prozessor mit ähnlichen CPU-Leistungswerten wie der aktuelle M1 soll direkt im Headset eingebaut sein. Pro Auge soll ein 4K-OLED-Display zum Einsatz kommen – und mittels sechs bis acht Kameras soll die Umgebung um den Träger herum erkannt werden.Konzeptkünstler Ian Zelbo hat nun einige Bilder veröffentlicht, wie das Apple-Headset aussehen könnte:Diese Bilder basieren allerdings nicht auf Insider-Wissen, sondern nur auf den bisher bekannt gewordenen Gerüchten. Zelbo kombiniert hier diverse Designelemente, welche Apple schon beim iPhone, dem HomePod und der Apple Watch einsetzt. Zelbo nennt das Headset aktuell "Apple View", aber es ist aktuell noch komplett unklar, was Apple als finalen Produktnamen wählt.Der frühste Zeitpunkt einer möglichen Ankündigung wäre die Worldwide Developers Conference im Sommer 2022 – eine Produkteinführung wäre Ende 2022 oder Anfang 2023 denkbar. Apple muss Software-Entwicklern einige Zeit geben, um Apps für das Headset zu entwickeln – den Berichten nach plant Apple, rund um das VR/AR-Headset ein eigenes Ökosystem samt App Store aufzubauen. Ausgesuchte Entwickler hätten dann bereits im Sommer Zugriff auf das Headset, um Apps zu programmieren, sodass Kunden bei Markteinführung einen gefüllten App Store vorfinden.