Kuo: Details zum Apple-Headset der ersten und zweiten Generation, zwei neue Baureihen des iPhone SE und mehr

Kuo: Apple arbeitet bereits an zweiter Generation des Headsets

Kuo zum iPhone SE, zur Apple Watch und zu neuen AirPods Pro

Auch im nächsten Jahr wird Apple mit einer ganzen Reihe an neuen Geräten aufwarten – und mit hoher Wahrscheinlichkeit ein völlig neues Produkt dem Portfolio hinzufügen: Branchenkenner gehen davon aus, dass Cupertino an einem Mixed-Reality-Headset arbeitet. Anfang dieser Woche äußerte sich der Bloomberg-Journalist Mark Gurman zu den Ambitionen des Unternehmens: Aus seiner Sicht nimmt Apple unter anderem große Veränderungen am Design des MacBook Air vor und stattet das künftige iPad Pro mit Wireless Charging aus (siehe hier ). Nun legt der Analyst Ming-Chi Kuo nach – und nennt ebenfalls viele Details zu den kommenden Produkten.Gurman ging unlängst auf die Einsatzgebiete des Apple-Headsets ein: Medienkonsum, Kommunikation sowie Gaming seien die drei wesentlichen Features des Geräts. In einer Notiz an Investoren, die MacRumors vorliegt, greift Kuo andere Details auf: Apples erstes Headset wiege etwa 300 bis 400 Gramm und könne nahtlos zwischen Augmented und Virtual Reality wechseln, um ein innovatives Erlebnis zu bieten. Die Massenproduktion beginne Ende 2022. Damit nicht genug: Der Konzern feile bereits an der zweiten Generation des Produkts. Diese zeichne sich durch ein verbessertes Design und Akkusystem, einem besseren Prozessor sowie ein geringeres Gewicht aus und werde wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 veröffentlicht.Was das iPhone SE anbelangt, bleibe Apple ebenfalls nicht untätig: Im nächsten Jahr erscheine die neue Generation, welche über 3 GB RAM verfüge, bereits 2023 wolle das Unternehmen einen weiteren Nachfolger präsentieren. Das iPhone SE (2023) erhalte nicht nur 4 GB Arbeitsspeicher, sondern auch ein größeres Display, so Kuo. Für das zweite Halbjahr 2022 prognostiziert er MacRumors zufolge die Apple Watch Series 8, eine neue SE-Baureihe sowie eine Variante, welche sich an Sportler richte – zum gleichen Schluss kommt übrigens auch Gurman. Schlechte Neuigkeiten hält der Analyst für all jene bereit, welche auf einen zeitnahen Release der zweiten Generation der AirPods Pro hoffen: Laut Kuo müssen sich Interessenten bis zum vierten Quartal 2022 gedulden.