Konkurrenz zum Apple TV: Microsoft will mit Cloud-Gaming-Dongle kontern

Apple TV mit mäßig interessantem App Store

„Keystone“ als attraktive Alternative zum Apple TV

Apple beschränkt sich längst nicht mehr auf den Verkauf von Hard- und Software: Der Konzern stellt vor allem im Streaming-Bereich unterschiedliche Dienste zur Verfügung, die sich als überaus gewinnbringend auszeichnen. Auf den umsatzstarken Markt für Videospiele hat Apple zwar ebenfalls ein Auge geworfen, allerdings sorgt Cupertino in dieser Branche nicht gerade für frischen Wind: Mit Apple Arcade erhalten Nutzer für 4,99 Euro monatlich Zugriff auf einen recht umfassenden Spielekatalog, dem es aber an bekannten AAA-Titeln mangelt. Ferner taugt das Apple TV nur bedingt als Ersatz für eine Spielkonsole. Zukünftig erhält die Set-Top-Box wohl noch weitere Konkurrenz.Es gibt etliche Möglichkeiten, Videospiele auf dem heimischen Fernseher zu spielen – in der Regel müssen Nutzer aber einige hundert Euro für eine Spielkonsole investieren, um bequem auf hochkarätige Titel zuzugreifen. Als Alternative bringt Cupertino das Apple TV ins Spiel: Über den Service Apple Arcade können Interessierte zwar aus einem reichhaltigen Fundus an genreübergreifenden Spielen wählen, bekannte Marken sind jedoch vielfach nicht vertreten. Abseits von Apple Arcade glänzen viele Anwendungen vor allem durch Abwesenheit: Der App Store der Set-Top-Box kann es bei Weitem nicht mit seinem Gegenstück auf dem iPhone oder iPad aufnehmen. Nun nimmt Microsoft den Markt verstärkt ins Visier: Gegenüber Windows Central bestätigt das Unternehmen die Entwicklung eines neuen Geräts unter dem Codenamen „Keystone“.Microsoft arbeite bereits seit einigen Jahren an Keystone und wolle das Produkt in ein paar Monaten offiziell vorstellen. Hierbei handle es sich um einen Ableger der Xbox-Serie, welcher ähnlich wie Googles Chromecast als Dongle an den HDMI-Anschluss eines Fernsehers oder Monitors angeschlossen wird. Das Gerät unterstütze den Xbox Game Pass und dessen Cloud-Gaming-Angebot. Vermutlich ermöglicht Keystone auch den Download anderer Streaming-Apps. Preislich wird das Gerät aller Voraussicht nach auf Augenhöhe mit dem Apple TV 4K liegen und damit gegen Apples Set-Top-Box in den Ring steigen. Letztere könnte dem Analysten Ming-Chi Kuo zufolge im Herbst dieses Jahres einen preiswerten Nachfolger erhalten. Außerdem hege Apple durchaus ambitionierte Pläne: Laut einem aktuellen Bericht sei die Übernahme des Videospielgiganten Electronic Arts denkbar.