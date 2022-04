Nimmt Apple Gaming ernster? Forschung an Spiele-Controllern intensiviert

Joy-Con-artiger Controller für iPhone und iPad?

Klapp-Controller und klassisches Gamepad?

Die Hinweise auf verstärkte Gaming-Pläne bei Apple verdichten sich. Nachdem vor einigen Wochen schon Gerüchte bezüglich eines möglichen Vorstoßes des Unternehmens in die Spiele-Industrie aufkamen, unterstreichen kürzlich veröffentlichte Apple-Patente den Fokus auf Gaming-Hardware. Konkret geht es um Spiele-Controller, die Kunden bereits von Konsolen wie Xbox, PlayStation oder Nintendo Switch kennen. Das Unternehmen aus Cupertino spielt demzufolge mit dem Gedanken, ein eigenes entsprechendes Eingabegerät auf den Markt zu bringen.Apple tüftelt den Patenten zufolge an mehreren Controller-Varianten, die sich teilweise an schon vorhandenen Modellen anderer Gaming-Größen orientieren. Eine Variante erinnert an den zweigeteilten Joy-Con der Nintendo Switch. Beide Hardware-Komponenten des Controllers lassen sich an den Seiten eines iPhones oder iPads anbringen – so wird das jeweilige iDevice zu einem mobilen Handheld-Spielegerät mit physischen Buttons an den Seiten und Display in der Mitte.Laut den Patent-Schemazeichnungen lässt sich die Controller-Erweiterung sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Ausrichtung nutzen. Welche Befestigungsmethode Apple anstrebt, ist nicht bekannt – möglicherweise behilft sich das Unternehmen mit Magneten (wie bei MagSafe).Die zweite Controller-Ausführung ist exklusiv für das iPhone vorgesehen. Es erinnert an Apples Magic Keyboard für das iPad, das magnetisch am Tablet hält. Beim Patent handelt es sich jedoch um keine Tatstatur, sondern um einen Spiele-Controller, der sich mit dem iPhone zusammenklappen lässt. Zusätzlich zu den Eingabeknöpfen und dem Steuerkreuz könnte Apple ein kleines Display in der Mitte des Controllers anbringen, auf dem Gamer Zusatzinformationen des jeweiligen Spiels sehen.Bei der dritten Controller-Variante geht Apple den traditionellen Weg. Die Patent-Bilder zeigen einen klassischen Controller, der Ähnlichkeit mit den Eingabegeräten von Xbox und Co. aufweist. Das Modell könnte nicht nur bei Devices, sondern auch Macs oder dem Apple TV zum Einsatz kommen. Bisher sind Gamer bei den Apple-Geräten auf Drittanbieter-Controller von Herstellern wie Microsoft, Sony und anderen Herstellern angewiesen.